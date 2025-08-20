Росія активізувала наступ на півночі Донецької області — що відбувається
Росія активізувала наступ на півночі Донецької області — що відбувається

Російські війська активізують наступальні дії на півночі Донецької області, зокрема на Лиманському напрямку.

  • Російські війська активізували наступ на півночі Донецької області, зокрема на Лиманському напрямку.
  • Українські підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил росіян, стримують їхні штурми та проводять активні дії у відповідь.
  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський координує заходи з підсилення стійкості оборони та надає підрозділам всебічну допомогу.

Росія посилила наступ на Лиманському напрямку

Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив у Фейсбуці за підсумками робочої поїздки до підрозділів на фронті.

Присвятив день робочій поїздці в підрозділи, які виконують бойові завдання в Донецькій області. Найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський. Також противник посилює тиск на півночі Донеччини, на Лиманському напрямку.

Олександр Сирський

За його словами, українські підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил росіян, стримують їхні штурми та подекуди проводять активні дії у відповідь.

Головнокомандувач ЗСУ поспілкувався з командирами бригад і корпусів, щоб отримати детальну інформацію про ситуацію на полі бою та в управлінських ланках. На основі цих доповідей ухвалено рішення для посилення стійкості оборони, сказав він.

Збройні сили свідомі своєї великої місії та спроможні й надалі виконувати завдання за призначенням. Ми відстоюємо та звільняємо українську територію. Підрозділи на Донеччині отримують для цього всебічну допомогу та підсилення.

Він подякував українським воїнам, які в найскладніших умовах зберігають силу духу, тримають стрій та нищать ворога.

