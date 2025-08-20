Росія активізувала наступ на півночі Донецької області — що відбувається

Російські війська активізують наступальні дії на півночі Донецької області, зокрема на Лиманському напрямку.
Головні тези:
- Російські війська активізували наступ на півночі Донецької області, зокрема на Лиманському напрямку.
- Українські підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил росіян, стримують їхні штурми та проводять активні дії у відповідь.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський координує заходи з підсилення стійкості оборони та надає підрозділам всебічну допомогу.
Росія посилила наступ на Лиманському напрямку
Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив у Фейсбуці за підсумками робочої поїздки до підрозділів на фронті.
За його словами, українські підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил росіян, стримують їхні штурми та подекуди проводять активні дії у відповідь.
Головнокомандувач ЗСУ поспілкувався з командирами бригад і корпусів, щоб отримати детальну інформацію про ситуацію на полі бою та в управлінських ланках. На основі цих доповідей ухвалено рішення для посилення стійкості оборони, сказав він.
Збройні сили свідомі своєї великої місії та спроможні й надалі виконувати завдання за призначенням. Ми відстоюємо та звільняємо українську територію. Підрозділи на Донеччині отримують для цього всебічну допомогу та підсилення.
Він подякував українським воїнам, які в найскладніших умовах зберігають силу духу, тримають стрій та нищать ворога.
