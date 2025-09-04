Новое наступление России в Украине — аналитики видят признаки подготовки

Обсуждая гарантии безопасности для Украины, европейские лидеры все больше озабочены, поскольку похоже на то, что Россия готовит новое наступление.
Россия готовит новое наступление в Украине
Издание со ссылкой на осведомленные анонимные источники пишет, что на заседании Совета безопасности в Тулоне на прошлой неделе речь шла о скоплении российских войск возле Покровска Донецкой области.
Также президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявлял, что Россия передислоцировала 100 тыс. солдат на линию фронта за пределами города.
Между тем в Париже на 4 сентября запланирована встреча "Коалиции желающих", цель которой завершить на европейском уровне переговоры по гарантиям безопасности для Украины, сообщили изданию источники.
После этого планируется разговор европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом.
По словам источников, европейцы, вероятно, хотят наметить конкретные обязательства по вкладу США в эти гарантии и подтолкнуть Вашингтон к ужесточению санкций против России, поскольку ее диктатор Владимир Путин не намерен встречаться с Зеленским в ближайшее время.
Ожидается, что на встрече в Париже будут присутствовать премьер-министры Нидерландов и Польши, президент Украины Зеленский, в то время как лидеры Великобритании, Италии и Германии, а также специальный посланник США Стив Виткофф присоединятся через видеоконференцию.
Тем временем высокопоставленный европейский дипломат заявил, что наблюдавшийся в начале прошлого месяца импульс дипломатических усилий по урегулированию ситуации в Украине уменьшился, а переговоры зашли в тупик, поскольку Россия готовится к дальнейшему наступлению на территорию Украины.
В материале говорится, что изнурительная летняя наступательная кампания России пока не привела к значительным территориальным достижениям для Кремля: российская армия за май-август захватила всего 2033 квадратных километра, или 0,3% от общей площади Украины.
