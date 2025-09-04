Новое наступление России в Украине — аналитики видят признаки подготовки
Новое наступление России в Украине — аналитики видят признаки подготовки

наступление
Источник:  Bloomberg

Обсуждая гарантии безопасности для Украины, европейские лидеры все больше озабочены, поскольку похоже на то, что Россия готовит новое наступление.

Главные тезисы

  • Россия готовит новое наступление в Украине, что вызывает беспокойство европейских лидеров.
  • Обсуждаются меры предосторожности и гарантии безопасности для Украины на фоне скопления российских войск вокруг Донецкой области.
  • Европейские страны планируют обсудить обязательства по вкладу США в гарантии безопасности для Украины и ужесточение санкций против России.

Россия готовит новое наступление в Украине

Издание со ссылкой на осведомленные анонимные источники пишет, что на заседании Совета безопасности в Тулоне на прошлой неделе речь шла о скоплении российских войск возле Покровска Донецкой области.

Также президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявлял, что Россия передислоцировала 100 тыс. солдат на линию фронта за пределами города.

Между тем в Париже на 4 сентября запланирована встреча "Коалиции желающих", цель которой завершить на европейском уровне переговоры по гарантиям безопасности для Украины, сообщили изданию источники.

После этого планируется разговор европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом.

По словам источников, европейцы, вероятно, хотят наметить конкретные обязательства по вкладу США в эти гарантии и подтолкнуть Вашингтон к ужесточению санкций против России, поскольку ее диктатор Владимир Путин не намерен встречаться с Зеленским в ближайшее время.

Французы хотят донести Трампу, что Европа внесла свой вклад в поддержку Украины, и он должен выполнить свою угрозу усилить давление на Кремль.

Ожидается, что на встрече в Париже будут присутствовать премьер-министры Нидерландов и Польши, президент Украины Зеленский, в то время как лидеры Великобритании, Италии и Германии, а также специальный посланник США Стив Виткофф присоединятся через видеоконференцию.

Тем временем высокопоставленный европейский дипломат заявил, что наблюдавшийся в начале прошлого месяца импульс дипломатических усилий по урегулированию ситуации в Украине уменьшился, а переговоры зашли в тупик, поскольку Россия готовится к дальнейшему наступлению на территорию Украины.

В материале говорится, что изнурительная летняя наступательная кампания России пока не привела к значительным территориальным достижениям для Кремля: российская армия за май-август захватила всего 2033 квадратных километра, или 0,3% от общей площади Украины.

Также, отмечается, Россия усилила воздушные атаки на фоне усилий Трампа по прекращению войны, и июль стал самым смертоносным месяцем для мирных жителей в Украине с мая 2022 года, поскольку, по данным ООН, погибли 589 человек и 1152 получили ранения.

Генштаб проанализировал "успехи" россиян на фронте

