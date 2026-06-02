Новий пакет санкцій ЄС проти РФ планують затвердити до 15 липня
Що відомо про 21-й пакет санкцій ЄС проти РФ

21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії мають намір затвердити до 15 липня 2026 року. Одна з головних причин такого поспіху — дедлайн оновлення цінової стелі на російську нафту.

Головні тези:

  • Наразі досі точаться дискусії з приводу того, на якому рівні заморозити цінову стелю.
  • На рівні 44,1 долара за барель вона точно не залишиться.

Згідно з даними анонімних джерел, офіційний Брюссель налаштований зробити все можливе, щоб не допустити різкого зростання цінової стелі на російську нафту.

Саме тому ключовим елементом 21-го пакета санкцій стане саме замороження цінової стелі.

Європейська влада не хоче, щоб країна-агресорка РФ знову почала отримувати додаткові кошти від продажу “чорного золота” на тлі різкого зростання світових цін внаслідок війни на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки.

Що важливо розуміти, станом на сьогодні в ЄС діє цінова стеля на російську нафту, встановлена в попередніх пакетах санкцій проти Росії.

Вона вираховується за формулою: середня ціна на нафту протягом минулих шести місяців мінус 15%, — та оновлюється щопівроку. Наразі діє цінова стеля на російську нафту у розмірі 44,1 долара за барель, встановлена 15 січня 2026 року.

Уже15 липня 2026 року її планують офіційно змінити.

