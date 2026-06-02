Новый пакет санкций ЕС против РФ планируется утвердить до 15 июля

21-й пакет санкций Европейского Союза против России намерен утвердить до 15 июля 2026 года. Одна из главных причин такой спешки – дедлайн обновление ценового потолка на российскую нефть.
Главные тезисы
- Сейчас до сих пор ведутся дискуссии по поводу того, на каком уровне заморозить ценовой потолок.
- На уровне 44,1 доллара за баррель он точно не останется.
Что известно о 21-м пакете санкций ЕС против РФ
Согласно данным анонимных источников, официальный Брюссель настроен сделать все возможное, чтобы не допустить резкого роста ценового потолка на российскую нефть.
Именно поэтому ключевым элементом 21-го пакета санкций станет именно заморозка ценового потолка.
Европейские власти не хотят, чтобы страна-агрессорка РФ снова начала получать дополнительные средства от продажи "черного золота" на фоне резкого роста мировых цен в результате войны на Ближнем Востоке и блокирования Ормузского пролива.
Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день в ЕС действует ценовой потолок на российскую нефть, установленный в предыдущих пакетах санкций против России.
Уже 15 июля 2026 его планируют официально изменить.
