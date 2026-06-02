Новый пакет санкций ЕС против РФ планируется утвердить до 15 июля
21-й пакет санкций Европейского Союза против России намерен утвердить до 15 июля 2026 года. Одна из главных причин такой спешки – дедлайн обновление ценового потолка на российскую нефть.

Главные тезисы

  • Сейчас до сих пор ведутся дискуссии по поводу того, на каком уровне заморозить ценовой потолок.
  • На уровне 44,1 доллара за баррель он точно не останется.

Что известно о 21-м пакете санкций ЕС против РФ

Согласно данным анонимных источников, официальный Брюссель настроен сделать все возможное, чтобы не допустить резкого роста ценового потолка на российскую нефть.

Именно поэтому ключевым элементом 21-го пакета санкций станет именно заморозка ценового потолка.

Европейские власти не хотят, чтобы страна-агрессорка РФ снова начала получать дополнительные средства от продажи "черного золота" на фоне резкого роста мировых цен в результате войны на Ближнем Востоке и блокирования Ормузского пролива.

Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день в ЕС действует ценовой потолок на российскую нефть, установленный в предыдущих пакетах санкций против России.

Он рассчитывается по формуле: средняя цена на нефть за прошедшие шесть месяцев минус 15% — и обновляется каждые полгода. В настоящее время действует ценовой потолок на российскую нефть в размере 44,1 доллара за баррель, установленный 15 января 2026 года.

Уже 15 июля 2026 его планируют официально изменить.

