Польские ультраправые требуют блокировать вступление Украины в ЕС
Категория
Политика
Дата публикации

Польские ультраправые требуют блокировать вступление Украины в ЕС

Босак
Читати українською
Источник:  RMF 24

Глава польской ультраправой партии "Конфедерация" и вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак начал публично потребовать заблокировать вступление Украины в Европейский Союз. Такой была реакция политика на присвоение украинскому подразделению наименования "Героев УПА".

Главные тезисы

  • Босак цинично лжет, что в Украине царит пренебрежение к польским политикам.
  • Он также призывает Варшаву больше не помогать Киеву, в том числе и финансово.

Польские ультраправые настроены блокировать украинскую евроинтеграцию

Босак потребовал, чтобы официальная Варшава объявила, что будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока Киев "не отойдет от культа преступников и полностью не разблокирует все эксгумации" жертв Волынской трагедии.

Именно так ультраправый политик отреагировал на решение украинского лидера Владимира Зеленского присвоить почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

Если мы хотим оказывать реальное давление на Украину, нам нужно перейти к более конкретным жестам, которые будут иметь эффективное влияние, — цинично заявил Кшиштоф Босак.

На этом фоне глава "Конфедерации" призвал польские власти прекратить платить за Starlink, который используют Силы обороны Украины.

Кроме того, он потребовал отказаться от схем совместного заимствования средств для Украины с другими странами Европейского Союза.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польша и Румыния поднимали боевую авиацию из-за массированного обстрела Россией Украины
самолеты
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Польша могла тайно передать Украине противобаллистические ракеты — аналитики
Навроцкий
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польша отдала РФ археолога Бутягина — его экстрадиции требовала Украина
Бутягин уже на свободе, несмотря на призывы Киева

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?