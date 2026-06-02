Польские ультраправые требуют блокировать вступление Украины в ЕС

Глава польской ультраправой партии "Конфедерация" и вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак начал публично потребовать заблокировать вступление Украины в Европейский Союз. Такой была реакция политика на присвоение украинскому подразделению наименования "Героев УПА".

Польские ультраправые настроены блокировать украинскую евроинтеграцию

Босак потребовал, чтобы официальная Варшава объявила, что будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока Киев "не отойдет от культа преступников и полностью не разблокирует все эксгумации" жертв Волынской трагедии.

Именно так ультраправый политик отреагировал на решение украинского лидера Владимира Зеленского присвоить почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

Если мы хотим оказывать реальное давление на Украину, нам нужно перейти к более конкретным жестам, которые будут иметь эффективное влияние, — цинично заявил Кшиштоф Босак.

На этом фоне глава "Конфедерации" призвал польские власти прекратить платить за Starlink, который используют Силы обороны Украины.