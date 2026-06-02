Польські ультраправі вимагають блокувати вступ України в ЄС

Очільник польської ультраправої партії "Конфедерація" та віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак почав публічно вимагати заблокувати вступ України до Європейського Союзу. Такою була реакція політика на присвоєння українському підрозділу найменування "Героїв УПА".

Польські ультраправі налаштовані блокувати українську євроінтеграцію

Босак почав вимагати, щоб офіційна Варшава оголосила, що блокуватиме вступ України до ЄС, доки Київ "не відійде від культу злочинців і повністю не розблокує всі ексгумації" жертв Волинської трагедії.

Саме так ультраправий політик відреагував на рішення українського лідера Володимира Зеленського присвоїти почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Якщо ми хочемо чинити реальний тиск на Україну, нам потрібно перейти до більш конкретних жестів, які матимуть ефективний вплив, — цинічно заявив Кшиштоф Босак.

На цьому тлі очільник "Конфедерації" закликав польську владу припинити платити за Starlink, який використовують Сили оборони України.