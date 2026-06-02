Польські ультраправі вимагають блокувати вступ України в ЄС

Очільник польської ультраправої партії "Конфедерація" та віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак почав публічно вимагати заблокувати вступ України до Європейського Союзу. Такою була реакція політика на присвоєння українському підрозділу найменування "Героїв УПА".
Головні тези:
- Босак цинічно бреше, що в Україні панує зневага до польських політиків.
- Він також закликає Варшаву більш не допомагати Києву, зокрема й фінансово.
Польські ультраправі налаштовані блокувати українську євроінтеграцію
Босак почав вимагати, щоб офіційна Варшава оголосила, що блокуватиме вступ України до ЄС, доки Київ "не відійде від культу злочинців і повністю не розблокує всі ексгумації" жертв Волинської трагедії.
Саме так ультраправий політик відреагував на рішення українського лідера Володимира Зеленського присвоїти почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ.
На цьому тлі очільник "Конфедерації" закликав польську владу припинити платити за Starlink, який використовують Сили оборони України.
Окрім того, він вимагає відмовитися від схем спільного запозичення коштів для України з іншими країнами Європейського Союзу.
