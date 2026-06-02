НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему НАЭК "Энергоатом"
2 июня официально стало известно, что НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему завладения средствами ГП «НАЭК Энергоатом». Как удалось узнать, это произошло во время строительства объекта критической инфраструктуры в Николаевской области – Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС).

Главные тезисы

  • Разоблачена схема завладения почти 170 млн грн.
  • Подозреваемые смогли украсть деньги, искусственно завысив цену оборудования.

НАБУ и САП уже раскрыли списки подозреваемых:

  • организатор схемы — фактический владелец ряда компаний;

  • экс-глава отдела обособленного подразделения «Атомпроектинжиниринг» ГП «НАЭК «Энергоатом».

Работы по достройке Ташлыкской ГАЭС выполняла одна из компаний организатора схемы. Несмотря на срыв сроков и нарушение процедуры банкротства, с ней систематически заключали дополнительные соглашения, в которых изменялись перечень и объем работ, а также сроки их выполнения, — сказано в официальном сообщении.

Эту коррупционную схему удалось реализовать благодаря влиянию фактического владельца компании на должностных лиц Энергоатома.

В рамках одного из таких дополнительных соглашений приобрели комплект оборудования автоматизированной системы управления ГАЭС общей стоимостью более 305 млн. грн.

Закупка была осуществлена через подконтрольную иностранную фирму, что позволило искусственно завысить цену оборудования почти на 170 млн грн.

Согласно последним данным, всего подписали более 70 таких дополнительных соглашений.

