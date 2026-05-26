В НАБУ заявили, что Тимошенко предстанет перед судом

26 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило, что перед судом предстанет руководитель депутатской фракции Верховной Рады Украины "Батькивщина" Юлия Тимошенко - как известно, политику обвиняют в коррупции.
Главные тезисы
- Тимошенко сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 369 УК Украины
- Сама политик новое решение НАБУ пока не комментировала.
Дело против Юлии Тимошенко передали в суд
Как удалось узнать в рамках следствия, в декабре прошлого года, после разоблачения фактов получения взяток народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, обвиняемая начала договариваться с отдельными парламентариями о системе вознаграждений за лояльные голосования.
Что важно понимать, речь шла об устойчивом механизме сотрудничества с выплатами вперед.
Украинские депутаты должны были выполнять указания относительно голосования («за» или «против»), удержания или неучастия.
Уже в январе 2026 года лидеры депутатской фракции "Батькивщина" объявили о подозрении по ч. 4 ст. 369 УК Украины.
Сама Юлия Тимошенко все обвинения против себя отвергает и отрицает.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-