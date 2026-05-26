В НАБУ заявили, что Тимошенко предстанет перед судом

26 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило, что перед судом предстанет руководитель депутатской фракции Верховной Рады Украины "Батькивщина" Юлия Тимошенко - как известно, политику обвиняют в коррупции.

Дело против Юлии Тимошенко передали в суд

Перед судом предстанет руководительница одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины. НАБУ и САП обвиняют ее в предложении предоставить неправомерную выгоду народным депутатам Украины, — сказано в официальном заявлении Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как удалось узнать в рамках следствия, в декабре прошлого года, после разоблачения фактов получения взяток народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, обвиняемая начала договариваться с отдельными парламентариями о системе вознаграждений за лояльные голосования.

Что важно понимать, речь шла об устойчивом механизме сотрудничества с выплатами вперед.

Украинские депутаты должны были выполнять указания относительно голосования («за» или «против»), удержания или неучастия.

Уже в январе 2026 года лидеры депутатской фракции "Батькивщина" объявили о подозрении по ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Сама Юлия Тимошенко все обвинения против себя отвергает и отрицает.