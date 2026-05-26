В НАБУ заявили, что Тимошенко предстанет перед судом
Категория
Украина
Дата публикации

В НАБУ заявили, что Тимошенко предстанет перед судом

НАБУ
Тимошенко
Read in English
Читати українською

26 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило, что перед судом предстанет руководитель депутатской фракции Верховной Рады Украины "Батькивщина" Юлия Тимошенко - как известно, политику обвиняют в коррупции.

Главные тезисы

  • Тимошенко сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 369 УК Украины
  • Сама политик новое решение НАБУ пока не комментировала.

Дело против Юлии Тимошенко передали в суд

Перед судом предстанет руководительница одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины. НАБУ и САП обвиняют ее в предложении предоставить неправомерную выгоду народным депутатам Украины, — сказано в официальном заявлении Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как удалось узнать в рамках следствия, в декабре прошлого года, после разоблачения фактов получения взяток народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, обвиняемая начала договариваться с отдельными парламентариями о системе вознаграждений за лояльные голосования.

Что важно понимать, речь шла об устойчивом механизме сотрудничества с выплатами вперед.

Украинские депутаты должны были выполнять указания относительно голосования («за» или «против»), удержания или неучастия.

Уже в январе 2026 года лидеры депутатской фракции "Батькивщина" объявили о подозрении по ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Сама Юлия Тимошенко все обвинения против себя отвергает и отрицает.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВАКС частично арестовал имущество Тимошенко
ВАКС
Что предусматривает решение ВАКС в отношении Тимошенко
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
НАБУ и САП завершили следствие по делу Тимошенко
НАБУ
Тимошенко
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
ВАКС разрешил Тимошенко уехать за границу
ВАКС
Тимошенко

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?