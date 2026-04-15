ВАКС разрешил Тимошенко уехать за границу

15 апреля Высший антикоррупционный суд разрешил выезд за границу подозреваемой в коррупции главе партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Политика, мол, планирует принять участие в международном мероприятии в Хорватии.
Главные тезисы
- По мнению самой Тимошенко, запрет выезжать за границу имеет признаки "политической мотивированности".
- Подозреваемая в коррупции уверяет, что ее хотят устранить как политического конкурента.
ВАКС выпускает Тимошенко за границу
Согласно официальному решению суда, ходатайство защиты об изменении меры пресечения для лидера "Батькивщины" все-таки удовлетворили.
Высший антикоррупционный суд принял во внимание распоряжение спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.
Таким образом, Юлия Тимошенко получили возможность выехать в Загреб — она якобы будкт находиться в Хорватии в период с 27 апреля по 3 мая.
В решении судей также указано, что в течение 3 суток после возвращения в Украину Тимошенко должна повторно сдать на хранение загранпаспорт.
ЦПК отмечает, что во время выступления подозреваемая отметила, что на мероприятии будут представители 65 стран и она будет иметь возможность "помочь Украине со своими связями".
По словам самой Тимошенко, "никогда в жизни, ни под каким давлением репрессий не оставит Украину и не будет прятаться".
Как уже упоминалось ранее, 8 апреля НАБУ и САП официально объявили, что завершили следствие по делу лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко по подозрению в предложении взятки народным депутатам.
Более того, указано, что они открыли материалы дела ее адвокатам для ознакомления.
Больше по теме
