ВАКС разрешил Тимошенко уехать за границу

15 апреля Высший антикоррупционный суд разрешил выезд за границу подозреваемой в коррупции главе партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Политика, мол, планирует принять участие в международном мероприятии в Хорватии.

ВАКС выпускает Тимошенко за границу

Согласно официальному решению суда, ходатайство защиты об изменении меры пресечения для лидера "Батькивщины" все-таки удовлетворили.

Высший антикоррупционный суд принял во внимание распоряжение спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.

Таким образом, Юлия Тимошенко получили возможность выехать в Загреб — она якобы будкт находиться в Хорватии в период с 27 апреля по 3 мая.

В решении судей также указано, что в течение 3 суток после возвращения в Украину Тимошенко должна повторно сдать на хранение загранпаспорт.

ЦПК отмечает, что во время выступления подозреваемая отметила, что на мероприятии будут представители 65 стран и она будет иметь возможность "помочь Украине со своими связями".

По словам самой Тимошенко, "никогда в жизни, ни под каким давлением репрессий не оставит Украину и не будет прятаться".

Как уже упоминалось ранее, 8 апреля НАБУ и САП официально объявили, что завершили следствие по делу лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко по подозрению в предложении взятки народным депутатам.