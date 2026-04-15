ВАКС разрешил Тимошенко уехать за границу
15 апреля Высший антикоррупционный суд разрешил выезд за границу подозреваемой в коррупции главе партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Политика, мол, планирует принять участие в международном мероприятии в Хорватии.

Главные тезисы

  • По мнению самой Тимошенко, запрет выезжать за границу имеет признаки "политической мотивированности".
  • Подозреваемая в коррупции уверяет, что ее хотят устранить как политического конкурента.

Согласно официальному решению суда, ходатайство защиты об изменении меры пресечения для лидера "Батькивщины" все-таки удовлетворили.

Высший антикоррупционный суд принял во внимание распоряжение спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.

Таким образом, Юлия Тимошенко получили возможность выехать в Загреб — она якобы будкт находиться в Хорватии в период с 27 апреля по 3 мая.

В решении судей также указано, что в течение 3 суток после возвращения в Украину Тимошенко должна повторно сдать на хранение загранпаспорт.

ЦПК отмечает, что во время выступления подозреваемая отметила, что на мероприятии будут представители 65 стран и она будет иметь возможность "помочь Украине со своими связями".

По словам самой Тимошенко, "никогда в жизни, ни под каким давлением репрессий не оставит Украину и не будет прятаться".

Как уже упоминалось ранее, 8 апреля НАБУ и САП официально объявили, что завершили следствие по делу лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко по подозрению в предложении взятки народным депутатам.

Более того, указано, что они открыли материалы дела ее адвокатам для ознакомления.

Больше по теме

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
ВАКС выбрал залог Тимошенко
ВАКС частично арестовал имущество Тимошенко
Что предусматривает решение ВАКС в отношении Тимошенко
НАБУ и САП завершили следствие по делу Тимошенко
