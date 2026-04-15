ВАКС дозволив Тимошенко виїхати за кордон
15 квітня Вищий антикорупційний суд дозволив виїзд за кордон підозрюваній у корупції очільниці партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Політикиня, мовляв, планує взяти участь у міжнародному заході в Хорватії.

Головні тези:

  • На переконання самої Тимошенко, заборона виїжджати за кордон має ознаки “політичної вмотивованості”.
  • Підозрювана у корупції запевняє, що її хочуть усунути як політичного конкурента.

ВАКС випускає Тимошенко за кордон

Згідно з офіційним рішення суду, клопотання захисту про зміну запобіжного заходу для лідерки “Батьківщини” все-таки задовольнили.

Вищий антикорупційний суд взяв до уваги розпорядження спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука.

Таким чином Юлія Тимошенко отримали можливість виїхати до Загреба — вона нібито буде знаходитися у Хорватії у період із 27 квітня по 3 травня.

У рішенні суддів також йдеться про те, що протягом 3 діб після повернення в Україну Тимошенко має повторно здати на зберігання закордонний паспорт.

ЦПК зазначає, що під час виступу підозрювана зазначила, що на заході будуть представники 65 країн і вона буде мати можливість "допомогти Україні зі своїми зв'язками".

За словами самої Тимошенко, "ніколи в житті, ні під яким тиском репресій не залишить Україну і не буде ховатися".

Як уже згадувалося раніше, 8 квітня НАБУ і САП офіційно оголосили, що завершили слідство у справі лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко за підозрою у пропозиції хабаря народним депутатам.

Ба більше, вкзано, що вони відкрили матеріали справи її адвокатам для ознайомлення.

