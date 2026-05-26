У НАБУ заявили, що Тимошенко постане перед судом

26 травня Національне антикорупційне бюро України оголосило, що перед судом постане керівниця депутатської фракції Верховної Ради України “Батьківщина” Юлія Тимошенко — як відомо, політикиню звинувачують в корупції.
Головні тези:
- Тимошенко повідомили про підозру за ч. 4 ст. 369 КК України
- Сама політикиня нове рішення НАБУ поки не коментувала.
Справу проти Юлії Тимошенко передали до суду
Як вдалося дізнатися у межах слідства, у грудні минулого року, після викриття фактів отримання хабарів народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, обвинувачена почала домовлятися з окремими парламентарями про систему винагород за лояльні голосування.
Що важливо розуміти, мовилося про сталий механізм співпраці з виплатами наперед.
Українські депутати повинні були виконувати вказівки щодо голосування («за» чи «проти»), утримання або ж неучасті.
Вже у січні 2026 року лідерці депутатської фракції “Батьківщина” оголосили про підозру за ч. 4 ст. 369 КК України.
Сама Юлія Тимошенко всі звинувачення проти себе відкидає та заперечує.
