У НАБУ заявили, що Тимошенко постане перед судом

26 травня Національне антикорупційне бюро України оголосило, що перед судом постане керівниця депутатської фракції Верховної Ради України “Батьківщина” Юлія Тимошенко — як відомо, політикиню звинувачують в корупції.

Справу проти Юлії Тимошенко передали до суду

Перед судом постане керівниця однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України. НАБУ і САП обвинувачують її у пропозиції надати неправомірну вигоду народним депутатам України, — йдеться в офіційній заяві Національного антикорупційного бюро України. Поширити

Як вдалося дізнатися у межах слідства, у грудні минулого року, після викриття фактів отримання хабарів народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, обвинувачена почала домовлятися з окремими парламентарями про систему винагород за лояльні голосування.

Що важливо розуміти, мовилося про сталий механізм співпраці з виплатами наперед.

Українські депутати повинні були виконувати вказівки щодо голосування («за» чи «проти»), утримання або ж неучасті.

Вже у січні 2026 року лідерці депутатської фракції “Батьківщина” оголосили про підозру за ч. 4 ст. 369 КК України.

Сама Юлія Тимошенко всі звинувачення проти себе відкидає та заперечує.