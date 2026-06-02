НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему НАЕК "Енергоатом"

2 червня офіційно стало відомо, що НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему заволодіння коштами ДП «НАЕК “Енергоатом”. Як вдалося дізнатися, це сталося під час будівництва об’єкта критичної інфраструктури у Миколаївській області — Ташлицької гідроакумулювальної електростанції (ГАЕС).
Головні тези:
- Викрито схему заволодіння майже 170 млн грн.
- Підозрювані змогли вкрасти гроші, штучно завищивши ціну обладнання.
Корупція в енергетиці — викрито нову схему
НАБУ та САП вже розкрили списко підозрюваних:
організатор схеми — фактичний власник низки компаній;
екскерівник відділу відокремленого підрозділу «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом».
Цю корупційну схему вдалося реалізувати завдяки впливу фактичного власника компанії на посадовців Енергоатому.
У межах однієї з таких додаткових угод придбали комплект обладнання автоматизованої системи управління ГАЕС загальною вартістю понад 305 млн грн.
Закупівлю здійснили через підконтрольну іноземну фірму, що дозволило штучно завищити ціну обладнання майже на 170 млн грн.
Згідно з останніми даними, загалом підписали понад 70 таких додаткових угод.
