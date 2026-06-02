НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему НАЕК "Енергоатом"

Корупція в енергетиці - викрито нову схему
2 червня офіційно стало відомо, що НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему заволодіння коштами ДП «НАЕК “Енергоатом”. Як вдалося дізнатися, це сталося під час будівництва об’єкта критичної інфраструктури у Миколаївській області — Ташлицької гідроакумулювальної електростанції (ГАЕС).

Головні тези:

  • Викрито схему заволодіння майже 170 млн грн.
  • Підозрювані змогли вкрасти гроші, штучно завищивши ціну обладнання. 

Корупція в енергетиці — викрито нову схему

НАБУ та САП вже розкрили списко підозрюваних:

  • організатор схеми — фактичний власник низки компаній;

  • екскерівник відділу відокремленого підрозділу «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом».

Роботи з добудови Ташлицької ГАЕС виконувала одна з компаній організатора схеми. Попри зрив строків та порушення щодо компанії процедури банкрутства, з нею систематично укладали додаткові угоди, у яких змінювалися перелік та обсяг робіт, а також терміни їх виконання, — йдеться в офіційному повідомленні.

Цю корупційну схему вдалося реалізувати завдяки впливу фактичного власника компанії на посадовців Енергоатому.

У межах однієї з таких додаткових угод придбали комплект обладнання автоматизованої системи управління ГАЕС загальною вартістю понад 305 млн грн.

Закупівлю здійснили через підконтрольну іноземну фірму, що дозволило штучно завищити ціну обладнання майже на 170 млн грн.

Згідно з останніми даними, загалом підписали понад 70 таких додаткових угод.

