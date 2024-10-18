Американському реперу Шону Комбсу, відомому під псевдонімом P. Diddy загрожує новий позов від жінки, яка звинувачує його у зґвалтуванні із метою помсти.
Головні тези:
- Ешлі Пархем заявляє, що P. Diddy зґвалтував її з метою помсти через заяви про його причетність до вбивства Тупака Шакура.
- Репер заперечує всі звинувачення у насильстві та причетність до вбивства Шакура, однак не коментує новий позов.
- Жінка також стверджує, що стала жертвою групового зґвалтування та втратила контроль над своїм тілом.
- Інший член банди висунув звинувачення колишньому члену банди Комбсу у сплаті за вбивство Шакура.
- Судовий процес над обвинуваченими у сексуальному насильстві та побоях розпочнеться у березні 2025 року.
Що відомо про новий позов проти P. Diddy
За словами потерпілої Ешлі Пархем, Комбс нібито зґвалтував її, бажаючи помститись за те, що жінка припустила його причетність до вбивства Тупака Шакура.
Пархем також стверджує, що Комбс погрожував спотворити її обличчя ножем. За її словами, вона познайомилась з P. Diddy через одного з його друзів у 2018 році.
Жінка зазначила, що намагаючись справити враження, друг подзвонив Комбсу, однак Пархем відмовилась розмовляти з репером, оскільки вважала P. Diddy причетним до вбивства Тупака Шакура.
У матеріалі позову зазначається, що Комбс почув про це та почав погрожувати Ешлі Пархем.
Десь через місяць її запросив у гості друг, який просив про допомогу ліками. Несподівано у будинку з’явився і Комбс.
За словами Пархем, репер підійщов до неї з ножем і приставив його до правої сторони обличчя, пригрозивши таким чином за її заяви.
Після цього P. Diddy зірвав з неї одяг та «жорстко» зґвалтував пультом від телевізора
Він також заявив їй, що її життя в руках, і якщо він захоче, її ніхто більше не побачить.
Пархем також заявила, що після цього стала жертвою групового зґвалтування, оскільки втратила контроль над своїм тілом і не могла рухатися.
Жінка зазначає, що спробувала втекти, однак її піймав Комбс і пропонував гроші за визнання, що згвалтування відбулось за попередньою згодою.
Пархем втекла до сусідів, а чоловіки у будинку з Комбсом почали стріляти у неї.
Самі ж сусіди вже викликали поліцію. Пархем каже, що вона повідомила до департаменту шерифа Контра-Кости, що її зґвалтував репер та його спільники, але жодних подальших дій не було.
Через три тижні жінка звернулась до лікарні і вже лікарі викликали правоохоронців.
Але, за словами Пархем, жоден із звітів поліції не призвів до початку розслідування.
Що відомо про реакцію P. Diddy на новий позов та ймовірну причетність до вбивства Тупака Шакура
Вона подала позов проти репера та ще шести осіб за сексуальне насильство та побої, жорстоке поводження, незаконне позбавлення волі та викрадення та вимагає суду присяжних.
Сам репер поки не прокоментував позов, але він заперечує всі звинувачення у насильстві, висунуті проти нього раніше. Він також заперечував свою причетність до стрільби з автомобіля, що проїжджав, через яку в 1996 році загинув Тупак Шакур.
Вбивство так і не розкрили, хоча минулого року звинувачення у вбивстві було висунуто колишньому члену банди Дуейну «Кеффе Ді» Девісу, суд над яким розпочнеться у березні 2025 року. Сам Девіс стверджував, що Комбс передав йому мільйон доларів за вбивство Шакура.
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