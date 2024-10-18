Американскому рэперу Шону Комбсу, известному под псевдонимом P. Diddy, грозит новый иск от женщины, которая обвиняет его в изнасиловании с целью мести.

Что известно о новом иске против P. Diddy

По словам потерпевшей Эшли Пархем, Комбс якобы изнасиловал ее, желая отомстить за то, что женщина допустила его причастность к убийству Тупака Шакура.

Пархем также утверждает, что Комбс угрожал исказить ее лицо ножом. По ее словам, она познакомилась с P. Diddy через одного из его друзей в 2018 году.

Женщина отметила, что, пытаясь произвести впечатление, друг позвонил Комбсу, однако Пархем отказалась разговаривать с рэпером, поскольку считала P. Diddy причастным к убийству Тупака Шакура.

Одна из вечеринок P. Diddy

В материале иска отмечается, что Комбс об этом услышал и начал угрожать Эшли Пархем.

Через месяц ее пригласил в гости друг, который просил о помощи лекарствами. Неожиданно в доме появился и Комбс.

По словам Пархем, рэпер подошел к ней с ножом и приставил его к правой стороне лица, пригрозив таким образом по ее заявлению.

После этого P. Diddy сорвал с нее одежду и «жестко» изнасиловал пультом от телевизора.

Он также заявил ей, что ее жизнь в руках, и если он захочет, ее больше никто не увидит.

Пархем также заявила, что после этого стала жертвой группового изнасилования, поскольку потеряла контроль над своим телом и не могла двигаться.

Женщина отмечает, что попыталась скрыться, однако ее поймал Комбс и предлагал деньги за признание, что изнасилование произошло по предварительному согласию.

Пархем убежала к соседям, а мужчины в доме с Комбсом начали стрелять в нее.

Сами соседи уже вызвали полицию. Пархем говорит, что она сообщила в департамент шерифа Контра-Косты, что изнасиловал рэпер и его сообщники, но никаких дальнейших действий не было.

Через три недели женщина обратилась в больницу и уже врачи вызвали правоохранителей.

Но, по словам Пархема, ни один из отчетов полиции не привел к началу расследования.

Что известно о реакции P. Diddy на новый иск и вероятной причастности к убийству Тупака Шакура

Она подала иск против рэпера и еще шести человек за сексуальное насилие и побои, жестокое обращение, незаконное лишение свободы и похищение и требует суда присяжных.

Сам рэппер пока не прокомментировал иск, но он отрицает все обвинения в насилии, выдвинутые против него раньше. Он также отрицал свою причастность к стрельбе из проезжающего автомобиля, из-за которой в 1996 году погиб Тупак Шакур.