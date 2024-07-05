Новий прем'єр Британії Стармер ухвалив перше важливе рішення щодо України

5 липня новий британський лідер Кір Стармер оголосив склад свого уряду. Зокрема у його команду потрапили давні прихильники України — Девід Леммі та Джон Гілі.
Головні тези:
- Новий прем'єр Британії Кір Стармер ухвалив важливе рішення стосовно України, призначивши давніх прихильників країни на високі посади у своєму уряді.
- Девід Леммі та Джон Гілі вже раніше виражали підтримку Україні та обіцяли посилити співпрацю у випадку перемоги лейбористів на виборах.
- Ставлення британського уряду до України визначається готовністю підтримувати країну в протистоянні російській агресії та допомагати у відновленні після війни.
Нова влада Великої Британії продовжить підтримувати український народ
Згідно з рішенням нового глави британського уряду, Міністерство закордонних справ стане Девід Леммі, а Міноборони очолить Джон Гілі.
Що важливо розуміти, кожен з них раніше уже відвідував Київ, щоб висловити свою підтримку українському народу на тлі війни, яку розв’язала та продовжує країна-агресорка Росія.
Ще тоді вони обіцяли, що підтримка України з боку офіційного Лондону у разі приходу лейбористів до влади збережеться й лише посилиться.
Про свою позицію також заявив Девід Леммі, який став шефом британської дипломатії.
Що відомо про ставлення Кіра Стармера до України
Новий прем'єр Великої Британії, як і його попередники — Борис Джонсон, Ліз Трасс та Ріші Сунак — ніколи не приховував, що підтримує Україну й зробить все задля її перемоги у війні, яку розпочала Росія.
Він уже зустрічався з українським лідером Володимиром Зеленським — це сталося у лютому 2023 року.
Тоді він відвідав Бучу, щоб побачити наслідки російських воєнних злочинів проти мирних українців.
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