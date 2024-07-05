Новий прем'єр Британії Стармер ухвалив перше важливе рішення щодо України
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Новий прем'єр Британії Стармер ухвалив перше важливе рішення щодо України

Кір Стармер
Джерело:  online.ua

5 липня новий британський лідер Кір Стармер оголосив склад свого уряду. Зокрема у його команду потрапили давні прихильники України — Девід Леммі та Джон Гілі.

Головні тези:

  • Новий прем'єр Британії Кір Стармер ухвалив важливе рішення стосовно України, призначивши давніх прихильників країни на високі посади у своєму уряді.
  • Девід Леммі та Джон Гілі вже раніше виражали підтримку Україні та обіцяли посилити співпрацю у випадку перемоги лейбористів на виборах.
  • Ставлення британського уряду до України визначається готовністю підтримувати країну в протистоянні російській агресії та допомагати у відновленні після війни.

Нова влада Великої Британії продовжить підтримувати український народ

Згідно з рішенням нового глави британського уряду, Міністерство закордонних справ стане Девід Леммі, а Міноборони очолить Джон Гілі.

Що важливо розуміти, кожен з них раніше уже відвідував Київ, щоб висловити свою підтримку українському народу на тлі війни, яку розв’язала та продовжує країна-агресорка Росія.

Ще тоді вони обіцяли, що підтримка України з боку офіційного Лондону у разі приходу лейбористів до влади збережеться й лише посилиться.

Якщо після виборів зміниться уряд, то рішучість Британії підтримувати Україну, протистояти російській агресії та притягти Путіна до відповідальності за воєнні злочини — ні, — заявив під час візиту до української столиці Джон Гілі.

Про свою позицію також заявив Девід Леммі, який став шефом британської дипломатії.

Для мене велика честь бути призначеним Державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності та розвитку. Перед світом стоять величезні виклики, але ми впораємося з ними, використовуючи величезні сильні сторони Великої Британії. Ми об'єднаємо Британію заради нашої безпеки і процвітання вдома, — наголосив дипломат після призначення.

Що відомо про ставлення Кіра Стармера до України

Новий прем'єр Великої Британії, як і його попередники — Борис Джонсон, Ліз Трасс та Ріші Сунак — ніколи не приховував, що підтримує Україну й зробить все задля її перемоги у війні, яку розпочала Росія.

Він уже зустрічався з українським лідером Володимиром Зеленським — це сталося у лютому 2023 року.

Тоді він відвідав Бучу, щоб побачити наслідки російських воєнних злочинів проти мирних українців.

Неймовірно бачити свідчення звірств, які я побачив сьогодні вранці. Фотографії цивільних осіб на околицях Києва із зав'язаними очима, зі зв'язаними за спиною руками. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування збитків під час відновлення України, — заявив він тоді.

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