Новий прем'єр Британії Стармер ухвалив перше важливе рішення щодо України

5 липня новий британський лідер Кір Стармер оголосив склад свого уряду. Зокрема у його команду потрапили давні прихильники України — Девід Леммі та Джон Гілі.

Нова влада Великої Британії продовжить підтримувати український народ

Згідно з рішенням нового глави британського уряду, Міністерство закордонних справ стане Девід Леммі, а Міноборони очолить Джон Гілі.

Що важливо розуміти, кожен з них раніше уже відвідував Київ, щоб висловити свою підтримку українському народу на тлі війни, яку розв’язала та продовжує країна-агресорка Росія.

Ще тоді вони обіцяли, що підтримка України з боку офіційного Лондону у разі приходу лейбористів до влади збережеться й лише посилиться.

Якщо після виборів зміниться уряд, то рішучість Британії підтримувати Україну, протистояти російській агресії та притягти Путіна до відповідальності за воєнні злочини — ні, — заявив під час візиту до української столиці Джон Гілі. Поширити

Про свою позицію також заявив Девід Леммі, який став шефом британської дипломатії.

Для мене велика честь бути призначеним Державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності та розвитку. Перед світом стоять величезні виклики, але ми впораємося з ними, використовуючи величезні сильні сторони Великої Британії. Ми об'єднаємо Британію заради нашої безпеки і процвітання вдома, — наголосив дипломат після призначення. Поширити

The Rt Hon John Healey MP @JohnHealey_MP has been appointed Secretary of State for Defence @DefenceHQ. pic.twitter.com/K6zP3dO4G5 — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 5, 2024

Що відомо про ставлення Кіра Стармера до України

Новий прем'єр Великої Британії, як і його попередники — Борис Джонсон, Ліз Трасс та Ріші Сунак — ніколи не приховував, що підтримує Україну й зробить все задля її перемоги у війні, яку розпочала Росія.

Він уже зустрічався з українським лідером Володимиром Зеленським — це сталося у лютому 2023 року.

Тоді він відвідав Бучу, щоб побачити наслідки російських воєнних злочинів проти мирних українців.