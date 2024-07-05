Прем'єр Британії Ріші Сунак оголосив про свою відставку
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Прем'єр Британії Ріші Сунак оголосив про свою відставку

Ріші Сунак
Джерело:  online.ua

5 липня лідер Великої Британії Ріші Сунак офіційно заявив, що залишає посаду після гучної поразки своєї політичної сили на парламентських виборах.

Головні тези:

  • Після відставки Сунака новим прем'єром країни стане Кір Стармер від лейбористів.
  • Президент України Володимир Зеленський відреагував на цей розвиток подій, привітавши нового лідера Лейбористської партії та виразивши надію на продовження співпраці.
  • Прихід нового глави уряду може принести зміни в роботі Великої Британії та співпраці з Києвом.

Сунак йде у відставку — перші подробиці

Своє рішення глава британського уряду оголосив під час брифінгу біля своєї резиденції на Даунінг-стріт.

За словами журналістів, це була остання публічна заява Ріші Сунака на посту прем’єра.

Політик зазначив, що незабаром зустрінеться з королем Чарльзом III, щоб офіційно подати у відставку.

Окрім того, він перепросив перед виборцями, які "надіслали чіткий сигнал, що уряд Сполученого Королівства має змінитися".

Варто також звернути увагу на те, що Сунак також подасть у відставку з поста лідера Консервативної партії.

Після цього результату я піду у відставку з поста лідера партії, але не відразу, а як тільки будуть укладені формальні домовленості щодо обрання мого наступника.

Ріші Сунак

Ріші Сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії

Хто стане новим прем’єром-міністром Великої Британії

4 липня у країні пройшли дострокові вибори до нижньої палати парламенту.

Перемогу вдалося вибороти опозиційній Лейбористській партії на чолі з Кіром Стармером.

Що важливо розуміти, саме він стане новим прем’єром-міністром Великої Британії.

За словами Ріші Сунака, лідер лейбористів Кір Стармер, який незабаром замінить його на посаді, є порядною людиною.

Якими б не були наші розбіжності в цій кампанії, він порядна людина, яку я поважаю, — наголосив чинний глава уряду.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський уже відреагував на зміну влади у Британії, яка є однією з головних союзниць Києва.

Він привітав Лейбористську партію та її лідера Кіра Стармера з переконливою перемогою на виборах та зазначив, що розраховує на продовження співпраці.

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