Премьер Британии Риши Сунак объявил о своей отставке

5 июля лидер Великобритании Риши Сунак официально заявил, что покидает пост после громкого поражения своей политической силы на парламентских выборах.

Сунак уходит в отставку — первые подробности

Свое решение глава британского правительства объявил во время брифинга возле своей резиденции на Даунинг-стрит.

По словам журналистов, это было последнее публичное заявление Риши Сунака на посту премьера.

Политик отметил, что скоро встретится с королем Чарльзом III, чтобы официально подать в отставку.

Кроме того, он извинился перед избирателями, которые "отправили четкий сигнал, что правительство Соединенного Королевства должно измениться".

Следует также обратить внимание на то, что Сунак также подаст в отставку с поста лидера Консервативной партии.

После этого результата я уйду в отставку с поста лидера партии, но не сразу, а как только будут заключены формальные договоренности по избранию моего преемника. Риши Сунак Премьер-министр Великобритании

Кто станет новым премьером-министром Великобритании

4 июля в стране прошли досрочные выборы в нижнюю палату парламента.

Победу удалось одержать оппозиционной Лейбористской партии во главе с Киром Стармером.

Что важно понимать, именно он станет новым премьер-министром Великобритании.

По словам Риши Сунака, лидер лейбористов Кир Стармер, который вскоре заменит его в должности, является порядочным человеком.

Какими бы ни были наши разногласия в этой кампании, он порядочный человек, которого я уважаю, — подчеркнул действующий глава правительства. Поделиться

Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на смену власти в Британии, которая является одной из главных союзниц Киева.