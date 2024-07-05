Премьер Британии Риши Сунак объявил о своей отставке

5 июля лидер Великобритании Риши Сунак официально заявил, что покидает пост после громкого поражения своей политической силы на парламентских выборах.
Главные тезисы
- После отставки Сунака новым премьером страны станет Кир Стармер от лейбористов.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на это развитие событий, поздравив нового лидера Лейбористской партии и выразив надежду на продолжение сотрудничества.
- Приход нового главы правительства может принести изменения в работе Великобритании и сотрудничестве с Киевом.
Сунак уходит в отставку — первые подробности
Свое решение глава британского правительства объявил во время брифинга возле своей резиденции на Даунинг-стрит.
По словам журналистов, это было последнее публичное заявление Риши Сунака на посту премьера.
Политик отметил, что скоро встретится с королем Чарльзом III, чтобы официально подать в отставку.
Кроме того, он извинился перед избирателями, которые "отправили четкий сигнал, что правительство Соединенного Королевства должно измениться".
Следует также обратить внимание на то, что Сунак также подаст в отставку с поста лидера Консервативной партии.
Кто станет новым премьером-министром Великобритании
4 июля в стране прошли досрочные выборы в нижнюю палату парламента.
Победу удалось одержать оппозиционной Лейбористской партии во главе с Киром Стармером.
Что важно понимать, именно он станет новым премьер-министром Великобритании.
По словам Риши Сунака, лидер лейбористов Кир Стармер, который вскоре заменит его в должности, является порядочным человеком.
Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на смену власти в Британии, которая является одной из главных союзниц Киева.
Он поздравил Лейбористскую партию и ее лидера Кира Стармера с убедительной победой на выборах и отметил, что рассчитывает на продолжение сотрудничества.
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