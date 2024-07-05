Новий прем'єр-міністр Британії Стармер виступив з першою офіційною промовою — відео

Лідер Лейбористської партії Кір Стармер офіційно став прем'єр-міністром Великобританії після аудієнції у Карла III у Букінгемському палаці та виступив з офіційною промовою.

Кір Стармер виступив з першою офіційною промовою

Сер Кір Стармер виголосив свою першу промову на посаді прем’єр-міністра.

Робота щодо змін починається негайно, — сказав він нації з трибуни на Даунінг-стріт. Поширити

Посилаючись на потребу в доступних будинках для шкіл, Стармер пообіцяв «відновити» «інфраструктуру можливостей» країни, роблячи це «цеглинка за цеглинкою».

Він пообіцяв «уряд служби» і говорив про необхідність національного «перезавантаження»

Новий прем’єр-міністр подбав про «виклики небезпечного світу»

Сер Кейр дебютував на Даунінг-стріт після того, як король офіційно попросив його сформувати новий уряд. Він привів лейбористів до переконливої ​​перемоги на виборах після провалу голосування торік.

Прем'єр Британії Ріші Сунак оголосив про свою відставку

5 липня лідер Великої Британії Ріші Сунак офіційно заявив, що залишає посаду після гучної поразки своєї політичної сили на парламентських виборах.

Своє рішення глава британського уряду оголосив під час брифінгу біля своєї резиденції на Даунінг-стріт.

За словами журналістів, це була остання публічна заява Ріші Сунака на посту прем’єра.

Політик зазначив, що незабаром зустрінеться з королем Чарльзом III, щоб офіційно подати у відставку.

Окрім того, він перепросив перед виборцями, які "надіслали чіткий сигнал, що уряд Сполученого Королівства має змінитися".

Варто також звернути увагу на те, що Сунак також подасть у відставку з поста лідера Консервативної партії.