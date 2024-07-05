Зміна влади у Британії — з'явилася перша реакція Зеленського

Як зазначив український лідер Володимир Зеленський, він розраховує на партнерство з новим урядом Великої Британії за підсумками дострокових парламентських виборів.
Головні тези:
- Володимир Зеленський висловив готовність до партнерства з новим урядом Великої Британії та вітає перемогу Лейбористської партії на виборах.
- Україна та Велика Британія підтверджують своє партнерство та намір спільно просувати життя, свободу та міжнародний порядок на основі правил.
- Останні результати виборів у Великій Британії свідчать про перемогу Лейбористської партії та ймовірне призначення Кіра Стармера прем'єр-міністром.
Зеленський прокоментував зміни на британській політичній арені
Глава держави публічно привітав Лейбористську партію та її лідера Кіра Стармера з переконливою перемогою на виборах.
Окрім того, український лідер наголосив, що бажає новому уряду всіляких успіхів як у внутрішніх справах, так і у зміцненні лідерства Британії на світовій арені.
За словами Володимира Зеленського, він з нетерпінням чекає на тісну спільну роботу над посиленням відносин Києва та Лондона, а також відновленням міжнародного миру й безпеки.
Також глава держави висловив вдячність Ріші Сунаку за все, що він зробив для України на посту прем’єра Великої Британії.
Що відомо про результати виборів у Британії
4 липня у Великій Британії відбулись дострокові вибори до нижньої палати парламенту.
Більшість голосів отримала опозиційна Лейбористська партія на чолі з Кіром Стармером.
Згідно з останніми даними, лейбористи отримають 410 місць у парламенті, і це за умови, що для безпроблемного формування уряду потрібно не менше 326.
Тому новим прем’єром країни може стати саме сер Кір Стармер.
Окрім того, наголошується, що Консервативна партія, яка зараз знаходиться при владі отримає 131 місце у парламенті.
Що важливо розуміти, цей показник є найменшим у післявоєнній історії Британії.
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