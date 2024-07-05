Зміна влади у Британії — з'явилася перша реакція Зеленського

Як зазначив український лідер Володимир Зеленський, він розраховує на партнерство з новим урядом Великої Британії за підсумками дострокових парламентських виборів.

Зеленський прокоментував зміни на британській політичній арені

Глава держави публічно привітав Лейбористську партію та її лідера Кіра Стармера з переконливою перемогою на виборах.

Україна та Велика Британія були й залишатимуться надійними союзниками. Ми продовжимо захищати і просувати спільні цінності — життя, свободу та міжнародний порядок, заснований на правилах. Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, український лідер наголосив, що бажає новому уряду всіляких успіхів як у внутрішніх справах, так і у зміцненні лідерства Британії на світовій арені.

За словами Володимира Зеленського, він з нетерпінням чекає на тісну спільну роботу над посиленням відносин Києва та Лондона, а також відновленням міжнародного миру й безпеки.

Також глава держави висловив вдячність Ріші Сунаку за все, що він зробив для України на посту прем’єра Великої Британії.

Танки Challenger, ракети Storm Shadow, тренування наших пілотів на F-16 і перша двостороння безпекова угода — це лише деякі з наших спільних досягнень, які Україна ніколи не забуде, — підсумував Володимир Зеленський. Поширити

Вітаю Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з переконливою перемогою на виборах.



Україна та Велика Британія були й залишатимуться надійними союзниками. Ми продовжимо захищати і просувати наші спільні цінності – життя, свободу та міжнародний порядок, заснований… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 5, 2024

Що відомо про результати виборів у Британії

4 липня у Великій Британії відбулись дострокові вибори до нижньої палати парламенту.

Більшість голосів отримала опозиційна Лейбористська партія на чолі з Кіром Стармером.

Згідно з останніми даними, лейбористи отримають 410 місць у парламенті, і це за умови, що для безпроблемного формування уряду потрібно не менше 326.

Тому новим прем’єром країни може стати саме сер Кір Стармер.

Окрім того, наголошується, що Консервативна партія, яка зараз знаходиться при владі отримає 131 місце у парламенті.