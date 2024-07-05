Смена власти в Британии — появилась первая реакция Зеленского

Как отметил украинский лидер Владимир Зеленский, он рассчитывает на партнерство с новым правительством Великобритании по итогам досрочных парламентских выборов.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский выразил готовность к партнерству с новым правительством Великобритании и поздравляет лейбористов с победой на выборах.
- Украина и Великобритания подтверждают свое партнерство и намерение совместно защищать жизнь, свободу и международный порядок на основе правил.
- Последние результаты выборов в Великобритании свидетельствуют о победе Лейбористской партии и вероятном назначении Кира Стармера премьер-министром.
Зеленский прокомментировал изменения на британской политической арене
Глава государства публично поздравил Лейбористскую партию и ее лидера Кира Стармера с убедительной победой на выборах.
Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что желает новому правительству всевозможных успехов как по внутренним делам, так и по укреплению лидерства Британии на мировой арене.
По словам Владимира Зеленского, он с нетерпением ждет тесной совместной работы над усилением отношений Киева и Лондона, а также восстановлением международного мира и безопасности.
Также глава государства выразил благодарность Риши Сунаку за все, что он сделал для Украины на посту премьера Великобритании.
Что известно о результатах выборов в Британии
4 июля в Великобритании прошли досрочные выборы в нижнюю палату парламента.
Большинство голосов получила оппозиционная лейбористская партия во главе с Киром Стармером.
Согласно последним данным, лейбористы получат 410 мест в парламенте, и это при условии, что для беспроблемного формирования правительства требуется не менее 326 мест.
Поэтому новым премьером страны может стать именно сэр Кир Стармер.
Кроме того, указано, что Консервативная партия, которая сейчас находится у власти, получит 131 место в парламенте.
Что важно понимать, этот показатель самый низкий в послевоенной истории Британии.
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