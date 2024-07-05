Смена власти в Британии — появилась первая реакция Зеленского

Как отметил украинский лидер Владимир Зеленский, он рассчитывает на партнерство с новым правительством Великобритании по итогам досрочных парламентских выборов.

Зеленский прокомментировал изменения на британской политической арене

Глава государства публично поздравил Лейбористскую партию и ее лидера Кира Стармера с убедительной победой на выборах.

Украина и Великобритания были и будут оставаться надежными союзниками. Мы продолжим защищать и продвигать общие ценности – жизнь, свободу и международный порядок, основанный на правилах. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что желает новому правительству всевозможных успехов как по внутренним делам, так и по укреплению лидерства Британии на мировой арене.

По словам Владимира Зеленского, он с нетерпением ждет тесной совместной работы над усилением отношений Киева и Лондона, а также восстановлением международного мира и безопасности.

Также глава государства выразил благодарность Риши Сунаку за все, что он сделал для Украины на посту премьера Великобритании.

Танки Challenger, ракеты Storm Shadow, тренировка наших пилотов на F-16 и первое двустороннее безопасное соглашение – это лишь некоторые из наших общих достижений, которые Украина никогда не забудет, - подытожил Владимир Зеленский. Поделиться

Вітаю Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з переконливою перемогою на виборах.



Україна та Велика Британія були й залишатимуться надійними союзниками. Ми продовжимо захищати і просувати наші спільні цінності – життя, свободу та міжнародний порядок, заснований… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 5, 2024

Что известно о результатах выборов в Британии

4 июля в Великобритании прошли досрочные выборы в нижнюю палату парламента.

Большинство голосов получила оппозиционная лейбористская партия во главе с Киром Стармером.

Согласно последним данным, лейбористы получат 410 мест в парламенте, и это при условии, что для беспроблемного формирования правительства требуется не менее 326 мест.

Поэтому новым премьером страны может стать именно сэр Кир Стармер.

Кроме того, указано, что Консервативная партия, которая сейчас находится у власти, получит 131 место в парламенте.