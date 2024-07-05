Новый премьер-министр Британии Стармер выступил с первой официальной речью — видео

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально стал премьер-министром Великобритании после аудиенции у Карла III в Букингемском дворце и выступил с официальной речью.

Кир Стармер выступил с первой официальной речью

Сэр Кир Стармер произнес свою первую речь в должности премьер-министра.

Работа по переменам начинается немедленно, — сказал он нации с трибуны на Даунинг-стрит. Поделиться

Ссылаясь на потребность в доступных домах для школ, Стармер пообещал «восстановить» «инфраструктуру возможностей» страны, делая это «кирпичик за кирпичом».

Он пообещал «правительство службы» и говорил о необходимости национальной «перезагрузки»

Новый премьер-министр позаботился о «вызовах опасного мира»

Сэр Кейр дебютировал на Даунинг-стрит после того как король официально попросил его сформировать новое правительство. Он привел лейбористов к убедительной победе на выборах после провала голосования в прошлом году.

Премьер Британии Риши Сунак объявил о своей отставке

5 июля лидер Великобритании Риши Сунак официально заявил, что покидает пост после громкого поражения своей политической силы на парламентских выборах.

Свое решение глава британского правительства объявил во время брифинга у своей резиденции на Даунинг-стрит.

По словам журналистов, это было последнее публичное заявление Риши Сунака на посту премьера.

Политик отметил, что скоро встретится с королем Чарльзом III, чтобы официально подать в отставку.

Кроме того, он извинился перед избирателями, которые "отправили четкий сигнал, что правительство Соединенного Королевства должно измениться".

Следует также обратить внимание на то, что Сунак также подаст в отставку с поста лидера Консервативной партии.