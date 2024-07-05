Новый премьер-министр Британии Стармер выступил с первой официальной речью — видео

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально стал премьер-министром Великобритании после аудиенции у Карла III в Букингемском дворце и выступил с официальной речью.
Главные тезисы
- Кир Стармер стал новым премьер-министром Великобритании и выступил с первой официальной речью.
- В своей речи он пообещал восстановление инфраструктуры страны и национальную перезагрузку.
- Сэр Кейр дебютировал на Даунинг-стрит после рекордной победы на выборах лейбористов.
- Риши Сунак также подаст в отставку с поста лидера Консервативной партии после провала на парламентских выборах.
Кир Стармер выступил с первой официальной речью
Сэр Кир Стармер произнес свою первую речь в должности премьер-министра.
Ссылаясь на потребность в доступных домах для школ, Стармер пообещал «восстановить» «инфраструктуру возможностей» страны, делая это «кирпичик за кирпичом».
Он пообещал «правительство службы» и говорил о необходимости национальной «перезагрузки»
Новый премьер-министр позаботился о «вызовах опасного мира»
Сэр Кейр дебютировал на Даунинг-стрит после того как король официально попросил его сформировать новое правительство. Он привел лейбористов к убедительной победе на выборах после провала голосования в прошлом году.
Премьер Британии Риши Сунак объявил о своей отставке
5 июля лидер Великобритании Риши Сунак официально заявил, что покидает пост после громкого поражения своей политической силы на парламентских выборах.
Свое решение глава британского правительства объявил во время брифинга у своей резиденции на Даунинг-стрит.
По словам журналистов, это было последнее публичное заявление Риши Сунака на посту премьера.
Политик отметил, что скоро встретится с королем Чарльзом III, чтобы официально подать в отставку.
Кроме того, он извинился перед избирателями, которые "отправили четкий сигнал, что правительство Соединенного Королевства должно измениться".
Следует также обратить внимание на то, что Сунак также подаст в отставку с поста лидера Консервативной партии.
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