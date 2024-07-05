Новый премьер Британии Стармер принял первое важное решение насчет Украины

5 июля новый британский лидер Кир Стармер объявил состав своего правительства. В частности, в его команде оказались давние поклонники Украины — Дэвид Лемми и Джон Гили.

Новые власти Великобритании продолжат поддерживать украинский народ

Согласно решению нового главы британского правительства, министром иностранных дел станет Дэвид Лемми, а Минобороны возглавит Джон Гили.

Что важно понимать, каждый из них раньше уже посещал Киев, чтобы выразить свою поддержку украинскому народу на фоне войны, которую развязала и продолжает страна-агрессор Россия.

Еще тогда они обещали, что поддержка Украины со стороны официального Лондона в случае прихода лейбористов к власти сохранится и усилится.

Если после выборов сменится правительство, то решительность Британии поддерживать Украину, противостоять российской агрессии и привлечь Путина к ответственности за военные преступления — нет, — заявил во время визита в украинскую столицу Джон Гили. Поделиться

О своей позиции также заявил Дэвид Лемми, который назначен шефом британской дипломатии.

Для меня большая честь быть назначенным Государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества и развития. Перед миром стоят большие вызовы, но мы справимся с ними, используя большие сильные стороны Великобритании. Мы объединим Британию ради нашей безопасности и процветания, — подчеркнул дипломат после назначения. Поделиться

The Rt Hon John Healey MP @JohnHealey_MP has been appointed Secretary of State for Defence @DefenceHQ. pic.twitter.com/K6zP3dO4G5 — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 5, 2024

Что известно об отношении Кира Стармера к Украине

Новый премьер Великобритании, как и его предшественники — Борис Джонсон, Лиз Трасс и Риши Сунак — никогда не скрывал, что поддерживает Украину и сделает все для ее победы в войне, которую начала Россия.

Он уже встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским — это произошло в феврале 2023 года.

Тогда он посетил Бучу, чтобы увидеть последствия российских военных преступлений против мирных украинцев.