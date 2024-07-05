Новый премьер Британии Стармер принял первое важное решение насчет Украины

5 июля новый британский лидер Кир Стармер объявил состав своего правительства. В частности, в его команде оказались давние поклонники Украины — Дэвид Лемми и Джон Гили.
Главные тезисы
- Новый премьер Британии Кир Стармер назначил давних сторонников Украины на ключевые посты в правительстве.
- Дэвид Лемми и Джон Гили выражали поддержку Украине и обещали усилить сотрудничество в случае победы лейбористов на выборах.
- Британское правительство под руководством Стармера готово поддерживать Украину в войне против России.
Новые власти Великобритании продолжат поддерживать украинский народ
Согласно решению нового главы британского правительства, министром иностранных дел станет Дэвид Лемми, а Минобороны возглавит Джон Гили.
Что важно понимать, каждый из них раньше уже посещал Киев, чтобы выразить свою поддержку украинскому народу на фоне войны, которую развязала и продолжает страна-агрессор Россия.
Еще тогда они обещали, что поддержка Украины со стороны официального Лондона в случае прихода лейбористов к власти сохранится и усилится.
О своей позиции также заявил Дэвид Лемми, который назначен шефом британской дипломатии.
Что известно об отношении Кира Стармера к Украине
Новый премьер Великобритании, как и его предшественники — Борис Джонсон, Лиз Трасс и Риши Сунак — никогда не скрывал, что поддерживает Украину и сделает все для ее победы в войне, которую начала Россия.
Он уже встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским — это произошло в феврале 2023 года.
Тогда он посетил Бучу, чтобы увидеть последствия российских военных преступлений против мирных украинцев.
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