Новый премьер Британии Стармер принял первое важное решение насчет Украины
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Новый премьер Британии Стармер принял первое важное решение насчет Украины

Стармер
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Источник:  online.ua

5 июля новый британский лидер Кир Стармер объявил состав своего правительства. В частности, в его команде оказались давние поклонники Украины — Дэвид Лемми и Джон Гили.

Главные тезисы

  • Новый премьер Британии Кир Стармер назначил давних сторонников Украины на ключевые посты в правительстве.
  • Дэвид Лемми и Джон Гили выражали поддержку Украине и обещали усилить сотрудничество в случае победы лейбористов на выборах.
  • Британское правительство под руководством Стармера готово поддерживать Украину в войне против России.

Новые власти Великобритании продолжат поддерживать украинский народ

Согласно решению нового главы британского правительства, министром иностранных дел станет Дэвид Лемми, а Минобороны возглавит Джон Гили.

Что важно понимать, каждый из них раньше уже посещал Киев, чтобы выразить свою поддержку украинскому народу на фоне войны, которую развязала и продолжает страна-агрессор Россия.

Еще тогда они обещали, что поддержка Украины со стороны официального Лондона в случае прихода лейбористов к власти сохранится и усилится.

Если после выборов сменится правительство, то решительность Британии поддерживать Украину, противостоять российской агрессии и привлечь Путина к ответственности за военные преступления — нет, — заявил во время визита в украинскую столицу Джон Гили.

О своей позиции также заявил Дэвид Лемми, который назначен шефом британской дипломатии.

Для меня большая честь быть назначенным Государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества и развития. Перед миром стоят большие вызовы, но мы справимся с ними, используя большие сильные стороны Великобритании. Мы объединим Британию ради нашей безопасности и процветания, — подчеркнул дипломат после назначения.

Что известно об отношении Кира Стармера к Украине

Новый премьер Великобритании, как и его предшественники — Борис Джонсон, Лиз Трасс и Риши Сунак — никогда не скрывал, что поддерживает Украину и сделает все для ее победы в войне, которую начала Россия.

Он уже встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским — это произошло в феврале 2023 года.

Тогда он посетил Бучу, чтобы увидеть последствия российских военных преступлений против мирных украинцев.

Ужасно видеть свидетельства зверств, которые я увидел сегодня утром. Фотографии гражданских лиц в окрестностях Киева с завязанными глазами, со связанными за спиной руками. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть должное возмещение ущерба во время восстановления Украины, — заявил он тогда.

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