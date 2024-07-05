Кир Стармер стал новым премьер-министром Британии. Что о нем известно

5 июля лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально стал премьер-министром Великобритании после отставки Риши Сунака и аудиенции у Карла III. Что известно о новом британском лидере и как он относится к Украине — читайте в нашем материале.
Главные тезисы
- Кир Стармер стал новым премьер-министром Британии после отставки Риши Сунака и победы лейбористской партии на парламентских выборах 2024 года.
- Он активно поддерживает Украину и выступает против российской агрессии, о чем свидетельствует его неанонсированный визит в Бучу.
- Стармер обсудил с украинским президентом ужесточение санкций и создание специального трибунала для России во время своего визита в Украину.
- Важные факты из биографии Кира Стармера включают его образование, опыт работы и назначение королевским адвокатом.
- Стармер заверил украинского президента Владимира Зеленского в непреклонной поддержке со стороны его политической силы, подчеркивая важность помощи Британии для Украины.
Кто такой Кир Стармер. Самые важные факты из биографии нового премьера Британии:
Кир Стармер — известный британский политик и юрист;
он родился 2 сентября 1962 года в городе Саутварке;
окончил Лидский университет со степенью бакалавра искусств по праву, а затем изучал право в Сент-Эдмунде Холли Оксфордского университета, где получил степень бакалавра гражданского права;
уже в 2002 году его впервые назначили королевским адвокатом;
в течение 2016-2020 он был теневым министром выхода Великобритании из Евросоюза;
принял присягу в Тайном совете Великобритании 19 июля 2017 г.
5 лет назад после катастрофического поражения лейбористов на парламентских выборах политические аналитики спрогнозировали, что именно Кир Стармер вскоре станет лидером этой политической силы. Они не умылись.
именно благодаря его вкладу и под его руководством оппозиционная лейбористская партия выиграла парламентские выборы 2024 года. Это произошло впервые за последние 14 лет.
Как Кир Стармер относится к Украине
Новый британский лидер всегда публично заявлял о том, что он поддерживает украинский народ, уже более десятилетия дающий отпор российским захватчикам.
Более того, он совершил неанонсированный визит в Украину в феврале 2023 года.
Тогда он посетил Бучу — одно из главных мест военных преступлений России за время полномасштабной агрессии.
Тогда же состоялась первая официальная встреча Кира Стармера с украинским лидером Владимиром Зеленским.
В центре внимания сторон находилась текущая ситуация на поле боя, усиление санкций и конфискация российских активов, их направление на восстановление Украины, а также создание специального трибунала для РФ.
Кир Стармер заверил Зеленского, что Украина всегда будет пользоваться "непреклонной поддержкой" его политической силы.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-