Кир Стармер стал новым премьер-министром Британии. Что о нем известно

5 июля лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально стал премьер-министром Великобритании после отставки Риши Сунака и аудиенции у Карла III. Что известно о новом британском лидере и как он относится к Украине — читайте в нашем материале.

Кто такой Кир Стармер. Самые важные факты из биографии нового премьера Британии:

Кир Стармер — известный британский политик и юрист;

он родился 2 сентября 1962 года в городе Саутварке;

окончил Лидский университет со степенью бакалавра искусств по праву, а затем изучал право в Сент-Эдмунде Холли Оксфордского университета, где получил степень бакалавра гражданского права;

уже в 2002 году его впервые назначили королевским адвокатом;

в течение 2016-2020 он был теневым министром выхода Великобритании из Евросоюза;

принял присягу в Тайном совете Великобритании 19 июля 2017 г.

5 лет назад после катастрофического поражения лейбористов на парламентских выборах политические аналитики спрогнозировали, что именно Кир Стармер вскоре станет лидером этой политической силы. Они не умылись.

именно благодаря его вкладу и под его руководством оппозиционная лейбористская партия выиграла парламентские выборы 2024 года. Это произошло впервые за последние 14 лет.

Как Кир Стармер относится к Украине

Новый британский лидер всегда публично заявлял о том, что он поддерживает украинский народ, уже более десятилетия дающий отпор российским захватчикам.

Более того, он совершил неанонсированный визит в Украину в феврале 2023 года.

Тогда он посетил Бучу — одно из главных мест военных преступлений России за время полномасштабной агрессии.

Невероятно видеть свидетельства зверств, которые я увидел сегодня утром. Фотографии гражданских лиц в окрестностях Киева с завязанными глазами, со связанными за спиной руками. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть должное возмещение ущерба во время восстановления Украины. Кир Стармер Премьер-министр Великобритании

Тогда же состоялась первая официальная встреча Кира Стармера с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В центре внимания сторон находилась текущая ситуация на поле боя, усиление санкций и конфискация российских активов, их направление на восстановление Украины, а также создание специального трибунала для РФ.

Владимир Зеленский и Кир Стармер