Кір Стармер став новим прем'єр-міністром Британії. Що про нього відомо

5 липня лідер Лейбористської партії Кір Стармер офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії після відставки Ріші Сунака та аудієнції у Карла III. Що відомо про нового британського лідера та як він ставиться до України — читайте в нашому матеріалі.

Хто такий Кір Стармер. Найважливіші факти з біографії нового прем'єра Британії:

Кір Стармер — відомий британський політик та юрист;

він народився 2 вересня 1962 року у міст Саутварк;

закінчив Лідський університет зі ступенем бакалавра мистецтв з права, а потім вивчав право в Сент-Едмунд Холлі Оксфордського університету, де отримав ступінь бакалавра цивільного права;

уже в 2002 році його вперше призначили королівським адвокатом;

протягом 2016—2020 він був тіньовим міністром виходу Великої Британії з Євросоюзу;

прийняв присягу в Таємній раді Великої Британії 19 липня 2017 р.

5 років тому, після катастрофічної поразки лейбористів на парламентських виборах, політичні аналітики спрогнозували, що саме Кір Стармер незабаром стане лідером цієї політичної сили. Вони не помилися.

саме завдяки його внеску та під його керівництвом опозиційна Лейбористська партія виграла парламентські вибори 2024 року. Це сталося вперше за останні 14 років.

Як Кір Стармер ставиться до України

Новий британський лідер завжди публічно заявляв про те, що він підтримує український народ, який уже понад десятиліття дає відсіч російським загарбникам.

Ба більше, він здійснив неанонсований візит до України у лютому 2023 року.

Тоді він відвідав Бучу — одне з головних місць воєнних злочинів Росії за час повномасштабної агресії.

Неймовірно бачити свідчення звірств, які я побачив сьогодні вранці. Фотографії цивільних осіб на околицях Києва із зав'язаними очима, зі зв'язаними за спиною руками. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування збитків під час відновлення України. Кір Стармер Прем'єр-міністр Великої Британії

Тоді ж відбулася перша офіційна зустріч Кіра Стармера з українським лідером Володимиром Зеленським.

У центрі уваги сторін була поточна ситуація на полі бою, посилення санкцій та конфіскація російських активів, їх спрямування на відновлення України, а також створення спеціального трибуналу для РФ.

Володимир Зеленський і Кір Стармер