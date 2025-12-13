Новий прем'єр Чехії Бабіш зробив неоднозначну заяву щодо допомоги Україні

Чехія не має наміру брати на себе гарантії фінансування України. Про це заявив новий прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.
Головні тези:
- Новий прем'єр Чехії Андрей Бабіш відмовився гарантувати фінансову допомогу Україні через відсутність коштів для інших країн.
- Позиція Бабіша може призвести до зміни курсу країни у відносинах з Європейським союзом та Україною.
- Європейська комісія повинна шукати альтернативні способи фінансування України, за словами прем'єр-міністра Чехії.
Бабіш виступив проти допомоги Чехії Україні
За його словами, Європейська комісія повинна знайти інші способи фінансування України.
Krásný adventní víkend všem 🙋♂️— Andrej Babiš (@AndrejBabis) December 13, 2025
V pondělí 15. 12. bude jmenována nová vláda a já se stanu plnohodnotným premiérem. Do té doby se intenzivně připravujeme na vládnutí.
Během pracovní cesty do Bruselu jsem loboval za to, aby Česká republika znovu získala možnost čerpat výhodné… pic.twitter.com/gA4LXodMNG
На початку листопада проукраїнський уряд прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали затвердив свою відставку, оскільки зазнав поразки на виборах до нижньої палати парламенту - Палати депутатів. Перемогу отримала партія ANO під головуванням колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша.
9 грудня президент Чехії Петр Павел призначив Бабіша новим прем'єр-міністром.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-