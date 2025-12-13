Новий прем'єр Чехії Бабіш зробив неоднозначну заяву щодо допомоги Україні
Новий прем'єр Чехії Бабіш зробив неоднозначну заяву щодо допомоги Україні

Бабіш
Джерело:  online.ua

Чехія не має наміру брати на себе гарантії фінансування України. Про це заявив новий прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.

Головні тези:

  • Новий прем'єр Чехії Андрей Бабіш відмовився гарантувати фінансову допомогу Україні через відсутність коштів для інших країн.
  • Позиція Бабіша може призвести до зміни курсу країни у відносинах з Європейським союзом та Україною.
  • Європейська комісія повинна шукати альтернативні способи фінансування України, за словами прем'єр-міністра Чехії.

Бабіш виступив проти допомоги Чехії Україні

За його словами, Європейська комісія повинна знайти інші способи фінансування України.

У нас немає грошей для інших держав. Це (фінансування України - ред.) Європейський союз повинен вирішити іншим способом. Ми їй нічого гарантувати не будемо і не будемо туди направляти гроші.

Андрей Бабіш

Андрей Бабіш

Прем'єр-міністр Чехії

На початку листопада проукраїнський уряд прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали затвердив свою відставку, оскільки зазнав поразки на виборах до нижньої палати парламенту - Палати депутатів. Перемогу отримала партія ANO під головуванням колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша.

Після цього президент Чехії Петр Павел був змушений доручити Бабішу сформувати уряд. Той вже підписав коаліційну угоду з євроскептичними партіями, що може значно змінити курс країни у відносинах з ЄС та Україною.

9 грудня президент Чехії Петр Павел призначив Бабіша новим прем'єр-міністром.

