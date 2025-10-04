Парламентські вибори у Чехії — перемогла партія мільярдера і "трампіста" Бабіша

Популістська партія експрем’єра Бабіша за результатами підрахунку понад 95% голосів перемагає на парламентських виборах у Чехії, але не отримує більшості.
Партія Бабіша перемогла на виборах у парламент Чехії
Такі проміжні результати голосування публікує IDNES.
На другому місці — керівний правоцентристський блок "Разом" з 22,7%.
STAN ("Мери і незалежні") має 11%, Піратська партія — 8,6%, популісти "Свобода і пряма демократія" (SPD) Томіо Окамури — 7,9%, "Автомобілісти" — 6,8%. Популістська партія "Досить!" (Stačilo!) здобуває 4,4% і з таким результатом не увійде до складу нового парламенту.
За поточного розподілу голосів партія Бабіша не зможе розраховувати на уряд більшості, якщо залучить у коаліцію лише "Автомобілістів".
