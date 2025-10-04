Парламентські вибори у Чехії — перемогла партія мільярдера і "трампіста" Бабіша
Політика
Дата публікації

Парламентські вибори у Чехії — перемогла партія мільярдера і "трампіста" Бабіша

вибори

Популістська партія експрем’єра Бабіша за результатами підрахунку понад 95% голосів перемагає на парламентських виборах у Чехії, але не отримує більшості.

Головні тези:

  • Популістська партія експрем’єра Бабіша перемагає на парламентських виборах у Чехії, але не отримує більшості у Палаті депутатів.
  • Партія ANO за результатами понад 95% підрахунку голосів забезпечує собі 84 мандати у парламенті з 200.
  • На другому місці розташовується правоцентристський блок “Разом” з результатом 22,7% голосів.

Партія Бабіша перемогла на виборах у парламент Чехії

Такі проміжні результати голосування публікує IDNES.

За результатами обробки понад 95% голосів, популістська партія ANO експрем’єра Андрея Бабіша має 35,4% голосів, що забезпечує їм 84 мандати у Палаті депутатів з 200.

На другому місці — керівний правоцентристський блок "Разом" з 22,7%.

STAN ("Мери і незалежні") має 11%, Піратська партія — 8,6%, популісти "Свобода і пряма демократія" (SPD) Томіо Окамури — 7,9%, "Автомобілісти" — 6,8%. Популістська партія "Досить!" (Stačilo!) здобуває 4,4% і з таким результатом не увійде до складу нового парламенту.

За поточного розподілу голосів партія Бабіша не зможе розраховувати на уряд більшості, якщо залучить у коаліцію лише "Автомобілістів".

