Парламентские выборы в Чехии — победила партия миллиардера и "трамписта" Бабиша

Популистская партия экс-премьера Бабиша по результатам подсчета более 95% голосов побеждает на парламентских выборах в Чехии, но не получает большинства.
Главные тезисы
- Партия миллиардера и “трамписта” Бабиша, ANO, выиграла парламентские выборы в Чехии, но не достигла большинства мест в Палате депутатов.
- Правоцентристский блок “Разом” оказался на втором месте с результатом 22,7% голосов, в то время как иные партии также показали свои результаты на выборах.
- При текущем распределении голосов ANO не сможет сформировать правительство большинства даже в коалиции с другими партиями, включая 'автомобилистов'.
Партия Бабиша победила на выборах в парламент Чехии
Такие промежуточные результаты голосования публикует IDNES.
На втором месте — руководящий правоцентристский блок "Разом" с 22,7%.
STAN ("Меры и независимые") имеет 11%, Пиратская партия — 8,6%, популисты "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамуры — 7,9%, "Автомобилисты" — 6,8%. Популистская партия "Довольно!" (Stačilo!) получает 4,4% и с таким результатом не войдет в состав нового парламента.
При текущем распределении голосов партия Бабиша не сможет рассчитывать на правительство большинства, если привлечет в коалицию только "автомобилистов".
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-