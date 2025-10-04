Парламентские выборы в Чехии — победила партия миллиардера и "трамписта" Бабиша

Популистская партия экс-премьера Бабиша по результатам подсчета более 95% голосов побеждает на парламентских выборах в Чехии, но не получает большинства.

Партия Бабиша победила на выборах в парламент Чехии

Такие промежуточные результаты голосования публикует IDNES.

По результатам обработки более 95% голосов, у популистской партии ANO экспремьера Андрея Бабиша есть 35,4% голосов, что обеспечивает им 84 мандата в Палате депутатов из 200. Поделиться

На втором месте — руководящий правоцентристский блок "Разом" с 22,7%.

STAN ("Меры и независимые") имеет 11%, Пиратская партия — 8,6%, популисты "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамуры — 7,9%, "Автомобилисты" — 6,8%. Популистская партия "Довольно!" (Stačilo!) получает 4,4% и с таким результатом не войдет в состав нового парламента.

При текущем распределении голосов партия Бабиша не сможет рассчитывать на правительство большинства, если привлечет в коалицию только "автомобилистов".