Новый премьер Чехии Бабиш сделал неоднозначное заявление о помощи Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Новый премьер Чехии Бабиш сделал неоднозначное заявление о помощи Украине

Бабиш
Читати українською
Источник:  online.ua

Чехия не намерена брать на себя гарантии финансирования Украины. Об этом заявил новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Главные тезисы

  • Премьер-министр Чехии отказался гарантировать финансовую поддержку Украине, озабоченный отсутствием средств для других стран.
  • Политика Бабиша может вызвать изменения в отношениях Чехии с Европейским союзом и Украиной.
  • Европейская комиссия должна найти альтернативные способы финансирования Украины, согласно заявлению премьера Чехии.

Бабиш выступил против помощи Чехии Украине

По его словам, Европейская комиссия должна найти другие способы финансирования Украины.

У нас нет денег для других стран. Это (финансирование Украины — ред.) Европейский союз должен решить другим способом. Мы ему ничего гарантировать не будем и не будем туда направлять деньги.

Андрей Бабиш

Андрей Бабиш

Премьер-министр Чехии

В начале ноября проукраинское правительство премьер-министра Чехии Петра Фиалы утвердило свою отставку, поскольку потерпело поражение на выборах в нижнюю палату парламента — Палату депутатов. Победу одержала партия ANO под председательством бывшего премьер-министра Андрея Бабиша.

После этого президент Чехии Петр Павел вынужден был поручить Бабишу сформировать правительство. Он уже подписал коалиционное соглашение с евроскептическими партиями, что может значительно изменить курс страны в отношениях с ЕС и Украиной.

9 декабря президент Чехии Петр Павел назначил Бабиша новым премьер-министром.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Чешский премьер Бабиш хочет встретиться с Зеленским - известна причина
Чешский премьер Бабиш хочет встретиться с Зеленским - известна причина
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Парламентские выборы в Чехии — победила партия миллиардера и "трамписта" Бабиша
выборы
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Я очень рад". Чехия выполнила свое главное обещание Украине
Чехия передала Украине все 1,8 млн боеприпасов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?