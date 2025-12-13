Новый премьер Чехии Бабиш сделал неоднозначное заявление о помощи Украине

Чехия не намерена брать на себя гарантии финансирования Украины. Об этом заявил новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
Главные тезисы
- Премьер-министр Чехии отказался гарантировать финансовую поддержку Украине, озабоченный отсутствием средств для других стран.
- Политика Бабиша может вызвать изменения в отношениях Чехии с Европейским союзом и Украиной.
- Европейская комиссия должна найти альтернативные способы финансирования Украины, согласно заявлению премьера Чехии.
Бабиш выступил против помощи Чехии Украине
По его словам, Европейская комиссия должна найти другие способы финансирования Украины.
Krásný adventní víkend všem 🙋♂️— Andrej Babiš (@AndrejBabis) December 13, 2025
V pondělí 15. 12. bude jmenována nová vláda a já se stanu plnohodnotným premiérem. Do té doby se intenzivně připravujeme na vládnutí.
Během pracovní cesty do Bruselu jsem loboval za to, aby Česká republika znovu získala možnost čerpat výhodné… pic.twitter.com/gA4LXodMNG
В начале ноября проукраинское правительство премьер-министра Чехии Петра Фиалы утвердило свою отставку, поскольку потерпело поражение на выборах в нижнюю палату парламента — Палату депутатов. Победу одержала партия ANO под председательством бывшего премьер-министра Андрея Бабиша.
9 декабря президент Чехии Петр Павел назначил Бабиша новым премьер-министром.
