Новий президент Євроради Антоніу Кошта прибув до Києва

До Києва 1 грудня прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас разом із комісаркою з розширення Мартою Кос.

Що відомо про візит Антоніу Кошта до Києва

З першого дня війни ЄС виступає на боці України. З першого дня дії нашого мандата ми підтверджуємо нашу незмінну підтримку українського народу, — написав Антоніу Кошта. Поширити

Кошту зазначив, що до Києва він прибув у супроводі високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас і комісара з розширення Марти Кос.

From day one of the war, the EU has stood by the side of Ukraine.



From day one of our mandate, we are reaffirming our unwavering support to the Ukrainian people.



Proud to be in Kyiv with @kajakallas and @Marta1Kos. pic.twitter.com/hlBxXCVVh7 — António Costa (@eucopresident) December 1, 2024

Кая Каллас також підтвердила візит, зазначивши, що головне послання цієї поїздки до Києва полягає в тому, що Європейський Союз хоче, щоб Україна виграла цю війну.

It is a privilege to be in Kyiv alongside @eucopresident Costa and Commissioner Kos.



In my first visit since taking up office, my message is clear: the European Union wants Ukraine to win this war.



We will do whatever it takes for that. pic.twitter.com/swv1ZVAlyL — Kaja Kallas (@kajakallas) December 1, 2024

Ми зробимо для цього все, що буде потрібно, — зазначила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Поширити

Європейський парламент обрав новий склад Єврокомісії

Європейський парламент під час пленарного засідання в Страсбурзі 27 листопада більшістю голосів затвердив склад нової Єврокомісії, який був раніше запропонований чинною та обраною президенткою ЄК Урсулою фон дер Ляєн.

«За» таке рішення проголосували 370 депутатів, «проти» — 282, ще 36 європейських політиків утрималися.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола вважає, що ця структура відіграла важливу роль у формуванні політичної програми, відборі кандидатів та голосуванні за новий склад Єврокомісії. Про це Мецола сказала на спільній з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн пресконференції.

Ми відіграли свою роль у голосуванні за команду Урсули фон дер Ляєн та у формуванні політичної програми, якою керуватиметься нова Європейська комісія, і ми відіграли свою роль у ретельній перевірці команди, яка допоможе реалізувати цю програму протягом наступних п'яти років, як належить демократам та відповідальним політикам. Поширити

За її словами, цей склад комісії почне розпочне роботу вже 1 грудня.