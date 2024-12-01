Новий президент Євроради Антоніу Кошта прибув до Києва

До Києва 1 грудня прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас разом із комісаркою з розширення Мартою Кос.
Головні тези:
- Президент Євроради Антоніу Кошта разом з командою ЄС виявили підтримку України в умовах війни.
- Європейський Союз активно допомагає Україні в боротьбі за мир і безпеку в регіоні.
- Голосування в Європарламенті за новий склад Єврокомісії підтверджує важливість формування політичної програми ЄС.
- Команда нової Єврокомісії, обраної за підтримки Європарламенту, розпочне свою роботу вже 1 грудня.
- Підтримка України та співпраця між ЄС і Україною зберігаються на високому рівні для досягнення спільних цілей та мети.
Що відомо про візит Антоніу Кошта до Києва
Кошту зазначив, що до Києва він прибув у супроводі високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас і комісара з розширення Марти Кос.
From day one of the war, the EU has stood by the side of Ukraine.— António Costa (@eucopresident) December 1, 2024
From day one of our mandate, we are reaffirming our unwavering support to the Ukrainian people.
Proud to be in Kyiv with @kajakallas and @Marta1Kos. pic.twitter.com/hlBxXCVVh7
Кая Каллас також підтвердила візит, зазначивши, що головне послання цієї поїздки до Києва полягає в тому, що Європейський Союз хоче, щоб Україна виграла цю війну.
It is a privilege to be in Kyiv alongside @eucopresident Costa and Commissioner Kos.— Kaja Kallas (@kajakallas) December 1, 2024
In my first visit since taking up office, my message is clear: the European Union wants Ukraine to win this war.
We will do whatever it takes for that. pic.twitter.com/swv1ZVAlyL
Європейський парламент обрав новий склад Єврокомісії
Європейський парламент під час пленарного засідання в Страсбурзі 27 листопада більшістю голосів затвердив склад нової Єврокомісії, який був раніше запропонований чинною та обраною президенткою ЄК Урсулою фон дер Ляєн.
«За» таке рішення проголосували 370 депутатів, «проти» — 282, ще 36 європейських політиків утрималися.
Президентка Європарламенту Роберта Мецола вважає, що ця структура відіграла важливу роль у формуванні політичної програми, відборі кандидатів та голосуванні за новий склад Єврокомісії. Про це Мецола сказала на спільній з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн пресконференції.
За її словами, цей склад комісії почне розпочне роботу вже 1 грудня.
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