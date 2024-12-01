Новий президент Євроради Антоніу Кошта прибув до Києва
Категорія
Україна
Дата публікації

Новий президент Євроради Антоніу Кошта прибув до Києва

Новий президент Євроради Антоніу Кошта прибув до Києва
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Джерело:  online.ua

До Києва 1 грудня прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас разом із комісаркою з розширення Мартою Кос. 

Головні тези:

  • Президент Євроради Антоніу Кошта разом з командою ЄС виявили підтримку України в умовах війни.
  • Європейський Союз активно допомагає Україні в боротьбі за мир і безпеку в регіоні.
  • Голосування в Європарламенті за новий склад Єврокомісії підтверджує важливість формування політичної програми ЄС.
  • Команда нової Єврокомісії, обраної за підтримки Європарламенту, розпочне свою роботу вже 1 грудня.
  • Підтримка України та співпраця між ЄС і Україною зберігаються на високому рівні для досягнення спільних цілей та мети.

Що відомо про візит Антоніу Кошта до Києва

З першого дня війни ЄС виступає на боці України. З першого дня дії нашого мандата ми підтверджуємо нашу незмінну підтримку українського народу, — написав Антоніу Кошта.

Кошту зазначив, що до Києва він прибув у супроводі високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас і комісара з розширення Марти Кос.

Кая Каллас також підтвердила візит, зазначивши, що головне послання цієї поїздки до Києва полягає в тому, що Європейський Союз хоче, щоб Україна виграла цю війну.

Ми зробимо для цього все, що буде потрібно, — зазначила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Європейський парламент обрав новий склад Єврокомісії

Європейський парламент під час пленарного засідання в Страсбурзі 27 листопада більшістю голосів затвердив склад нової Єврокомісії, який був раніше запропонований чинною та обраною президенткою ЄК Урсулою фон дер Ляєн.

«За» таке рішення проголосували 370 депутатів, «проти» — 282, ще 36 європейських політиків утрималися.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола вважає, що ця структура відіграла важливу роль у формуванні політичної програми, відборі кандидатів та голосуванні за новий склад Єврокомісії. Про це Мецола сказала на спільній з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн пресконференції.

Ми відіграли свою роль у голосуванні за команду Урсули фон дер Ляєн та у формуванні політичної програми, якою керуватиметься нова Європейська комісія, і ми відіграли свою роль у ретельній перевірці команди, яка допоможе реалізувати цю програму протягом наступних п'яти років, як належить демократам та відповідальним політикам.

За її словами, цей склад комісії почне розпочне роботу вже 1 грудня.

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