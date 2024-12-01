Новый президент Евросовета Антониу Кошта прибыл в Киев
Категория
Украина
Дата публикации

Новый президент Евросовета Антониу Кошта прибыл в Киев

Новый президент Евросовета Антониу Кошта прибыл в Киев
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Источник:  online.ua

В Киев 1 декабря прибыли президент Европейского совета Антониу Кошта, высокая представительница ЕС по иностранным делам и политики безопасности Кая Каллас вместе с комиссаршей по расширению Мартой Кос.

Главные тезисы

  • Президент Евросовета и команда ЕС прибыли в Киев для оказания поддержки Украине в условиях войны.
  • Голосование в Европарламенте за новый состав Еврокомиссии подчеркнуло важность формирования политической программы ЕС.
  • Сотрудничество между Украиной и Евросоюзом сохраняется на высоком уровне для достижения общих целей и целей безопасности.
  • Новый состав Еврокомиссии, избранной при поддержке Европарламента, начнет свою работу 1 декабря.
  • Евросоюз выступает на стороне Украины с первого дня войны, стремясь помочь стране в достижении мира и стабильности в регионе.

Что известно о визите Антониу Кошта в Киев

С первого дня войны ЕС выступает на стороне Украины. С первого дня действия нашего мандата мы подтверждаем нашу неизменную поддержку украинского народа, — написал Антониу Кошта.

Он отметил, что в Киев он прибыл в сопровождении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и комиссара по расширению Марты Кос.

Кайя Каллас также подтвердила визит, отметив, что главное послание этой поездки в Киев состоит в том, что Европейский Союз хочет, чтобы Украина выиграла эту войну.

Мы сделаем для этого все, что потребуется, — отметила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Европейский парламент избрал новый состав Еврокомиссии

Европейский парламент во время пленарного заседания в Страсбурге 27 ноября большинством голосов утвердил состав новой Еврокомиссии, ранее предложенный действующей и избранной президентом ЕК Урсулой фон дер Ляен.

За такое решение проголосовали 370 депутатов, против — 282, еще 36 европейских политиков воздержались.

Президент Европарламента Роберта Мецола считает, что эта структура сыграла важную роль в формировании политической программы, отборе кандидатов и голосовании за новый состав Еврокомиссии. Об этом Мецола сказала на совместной с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен пресс-конференции.

Мы сыграли свою роль в голосовании за команду Урсули фон дер Ляен и в формировании политической программы, которой будет руководствоваться новая Европейская комиссия, и мы сыграли свою роль в тщательной проверке команды, которая поможет реализовать эту программу в течение следующих пяти лет, как положено демократам и ответственным политикам.

По ее словам, этот состав комиссии начнет работу уже 1 декабря.

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