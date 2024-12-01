Новый президент Евросовета Антониу Кошта прибыл в Киев

В Киев 1 декабря прибыли президент Европейского совета Антониу Кошта, высокая представительница ЕС по иностранным делам и политики безопасности Кая Каллас вместе с комиссаршей по расширению Мартой Кос.
Главные тезисы
- Президент Евросовета и команда ЕС прибыли в Киев для оказания поддержки Украине в условиях войны.
- Голосование в Европарламенте за новый состав Еврокомиссии подчеркнуло важность формирования политической программы ЕС.
- Сотрудничество между Украиной и Евросоюзом сохраняется на высоком уровне для достижения общих целей и целей безопасности.
- Новый состав Еврокомиссии, избранной при поддержке Европарламента, начнет свою работу 1 декабря.
- Евросоюз выступает на стороне Украины с первого дня войны, стремясь помочь стране в достижении мира и стабильности в регионе.
Что известно о визите Антониу Кошта в Киев
Он отметил, что в Киев он прибыл в сопровождении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и комиссара по расширению Марты Кос.
From day one of the war, the EU has stood by the side of Ukraine.— António Costa (@eucopresident) December 1, 2024
From day one of our mandate, we are reaffirming our unwavering support to the Ukrainian people.
Proud to be in Kyiv with @kajakallas and @Marta1Kos. pic.twitter.com/hlBxXCVVh7
Кайя Каллас также подтвердила визит, отметив, что главное послание этой поездки в Киев состоит в том, что Европейский Союз хочет, чтобы Украина выиграла эту войну.
It is a privilege to be in Kyiv alongside @eucopresident Costa and Commissioner Kos.— Kaja Kallas (@kajakallas) December 1, 2024
In my first visit since taking up office, my message is clear: the European Union wants Ukraine to win this war.
We will do whatever it takes for that. pic.twitter.com/swv1ZVAlyL
Европейский парламент избрал новый состав Еврокомиссии
Европейский парламент во время пленарного заседания в Страсбурге 27 ноября большинством голосов утвердил состав новой Еврокомиссии, ранее предложенный действующей и избранной президентом ЕК Урсулой фон дер Ляен.
За такое решение проголосовали 370 депутатов, против — 282, еще 36 европейских политиков воздержались.
Президент Европарламента Роберта Мецола считает, что эта структура сыграла важную роль в формировании политической программы, отборе кандидатов и голосовании за новый состав Еврокомиссии. Об этом Мецола сказала на совместной с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен пресс-конференции.
По ее словам, этот состав комиссии начнет работу уже 1 декабря.
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