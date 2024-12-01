Новый президент Евросовета Антониу Кошта прибыл в Киев

В Киев 1 декабря прибыли президент Европейского совета Антониу Кошта, высокая представительница ЕС по иностранным делам и политики безопасности Кая Каллас вместе с комиссаршей по расширению Мартой Кос.

Что известно о визите Антониу Кошта в Киев

С первого дня войны ЕС выступает на стороне Украины. С первого дня действия нашего мандата мы подтверждаем нашу неизменную поддержку украинского народа, — написал Антониу Кошта. Поделиться

Он отметил, что в Киев он прибыл в сопровождении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и комиссара по расширению Марты Кос.

From day one of the war, the EU has stood by the side of Ukraine.



From day one of our mandate, we are reaffirming our unwavering support to the Ukrainian people.



Proud to be in Kyiv with @kajakallas and @Marta1Kos. pic.twitter.com/hlBxXCVVh7 — António Costa (@eucopresident) December 1, 2024

Кайя Каллас также подтвердила визит, отметив, что главное послание этой поездки в Киев состоит в том, что Европейский Союз хочет, чтобы Украина выиграла эту войну.

It is a privilege to be in Kyiv alongside @eucopresident Costa and Commissioner Kos.



In my first visit since taking up office, my message is clear: the European Union wants Ukraine to win this war.



We will do whatever it takes for that. pic.twitter.com/swv1ZVAlyL — Kaja Kallas (@kajakallas) December 1, 2024

Мы сделаем для этого все, что потребуется, — отметила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Поделиться

Европейский парламент избрал новый состав Еврокомиссии

Европейский парламент во время пленарного заседания в Страсбурге 27 ноября большинством голосов утвердил состав новой Еврокомиссии, ранее предложенный действующей и избранной президентом ЕК Урсулой фон дер Ляен.

За такое решение проголосовали 370 депутатов, против — 282, еще 36 европейских политиков воздержались.

Президент Европарламента Роберта Мецола считает, что эта структура сыграла важную роль в формировании политической программы, отборе кандидатов и голосовании за новый состав Еврокомиссии. Об этом Мецола сказала на совместной с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен пресс-конференции.

Мы сыграли свою роль в голосовании за команду Урсули фон дер Ляен и в формировании политической программы, которой будет руководствоваться новая Европейская комиссия, и мы сыграли свою роль в тщательной проверке команды, которая поможет реализовать эту программу в течение следующих пяти лет, как положено демократам и ответственным политикам. Поделиться

По ее словам, этот состав комиссии начнет работу уже 1 декабря.