Новий рік 2026. Погода підготувала для українців приємний сюрприз
Категорія
Україна
Дата публікації

Новий рік 2026. Погода підготувала для українців приємний сюрприз

Погода в Україні 31 грудня та 1 січня - якою вона буде
Джерело:  Наталка Діденко

Українська синоптикиня Наталка Діденко опублікувала прогноз погоди на 31 грудня. За її словами, рік завершиться красивою зимовою погодою, чим і потішить усіх українців.

Головні тези:

  •  На Новий рік буде морозно та сніжно.
  • Потепліє 2-3 січня, однак морозні хвилі ще надходитимуть.

Погода в Україні 31 грудня та 1 січня — якою вона буде

У наших теперішніх умовах похолодання, сніг та сильний вітер, може, й не ідеальна синоптична ситуація, проте повністю у гармонії із природним календарем.

Наталка Діденко

Наталка Діденко

Українська синоптикиня

За її словами, 31 грудня українців потішить періодичний сніг, на півдні — мокрий сніг.

Окрім того, частину країни охопить мороз: найближчої ночі -3-7, на сході та північному сході -4-9 градусів.

Вдень у середу у більшості областей передбачається -2-5 градусів. Вітер буде із північного заходу, все ще рвучкий, часом сильний — обережно між висотними будинками, де розташовується так звана аеродинамічна труба, під гіллястими деревами під білбордами тощо, — розповіла Наталка Діденко.

Вона також попередила українців, що повсюди на дорогах буде ожеледиця.

Що стосується першого дня року, то в Україні морози затримаються не лише на 1 січня, а й також на друге.

У нічні години -7-14 градусів, у денні години перший день року передбачається холодним, -4-7 градусів, а ось вже вдень 2-го січня температура повітря підвищиться.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Стрімке посилення спеки на планеті. Що кажуть кліматологи
Аномальна спека
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Зміни клімату подарують українським аграріям унікальні можливості. Що відомо
Врожай
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Бразилії вирубали 13 км заповідного лісу — будуватимуть дорогу до кліматичного саміту
Ліс

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?