Новий рік 2026. Погода підготувала для українців приємний сюрприз

Українська синоптикиня Наталка Діденко опублікувала прогноз погоди на 31 грудня. За її словами, рік завершиться красивою зимовою погодою, чим і потішить усіх українців.
Головні тези:
- На Новий рік буде морозно та сніжно.
- Потепліє 2-3 січня, однак морозні хвилі ще надходитимуть.
Погода в Україні 31 грудня та 1 січня — якою вона буде
За її словами, 31 грудня українців потішить періодичний сніг, на півдні — мокрий сніг.
Окрім того, частину країни охопить мороз: найближчої ночі -3-7, на сході та північному сході -4-9 градусів.
Вона також попередила українців, що повсюди на дорогах буде ожеледиця.
Що стосується першого дня року, то в Україні морози затримаються не лише на 1 січня, а й також на друге.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-