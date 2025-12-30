Новий рік 2026. Погода підготувала для українців приємний сюрприз

Українська синоптикиня Наталка Діденко опублікувала прогноз погоди на 31 грудня. За її словами, рік завершиться красивою зимовою погодою, чим і потішить усіх українців.

Погода в Україні 31 грудня та 1 січня — якою вона буде

У наших теперішніх умовах похолодання, сніг та сильний вітер, може, й не ідеальна синоптична ситуація, проте повністю у гармонії із природним календарем. Наталка Діденко Українська синоптикиня

За її словами, 31 грудня українців потішить періодичний сніг, на півдні — мокрий сніг.

Окрім того, частину країни охопить мороз: найближчої ночі -3-7, на сході та північному сході -4-9 градусів.

Вдень у середу у більшості областей передбачається -2-5 градусів. Вітер буде із північного заходу, все ще рвучкий, часом сильний — обережно між висотними будинками, де розташовується так звана аеродинамічна труба, під гіллястими деревами під білбордами тощо, — розповіла Наталка Діденко. Поширити

Вона також попередила українців, що повсюди на дорогах буде ожеледиця.

Що стосується першого дня року, то в Україні морози затримаються не лише на 1 січня, а й також на друге.