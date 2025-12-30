Новый год 2026. Погода подготовила для украинцев приятный сюрприз

Украинская синоптик Наталья Диденко опубликовала прогноз погоды на 31 декабря. По ее словам, год завершится красивой зимней погодой, чем порадует всех украинцев.

Погода в Украине 31 декабря и 1 января — какой она будет

В наших нынешних условиях похолодание, снег и сильный ветер может и не идеальная синоптическая ситуация, однако полностью в гармонии с естественным календарем. Наталья Диденко Украинская синоптик

По ее словам, 31 декабря украинцев порадует периодический снег, на юге — мокрый снег.

Кроме того, часть страны охватит мороз: в ближайшую ночь -3-7, на востоке и северо-востоке -4-9 градусов.

Днем в среду в большинстве областей ожидается -2-5 градусов. Ветер будет с северо-запада, все еще порывистый, порой сильный — осторожно между высотными домами, где располагается так называемая аэродинамическая труба, под ветвистыми деревьями под билбордами и тому подобное, — рассказала Наталья Диденко. Поделиться

Она также предупредила украинцев, что повсюду на дорогах будет гололедица.

Что касается первого дня года, то в Украине морозы задержатся не только на 1 января, но и на второе.