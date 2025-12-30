Новый год 2026. Погода подготовила для украинцев приятный сюрприз

Украинская синоптик Наталья Диденко опубликовала прогноз погоды на 31 декабря. По ее словам, год завершится красивой зимней погодой, чем порадует всех украинцев.
Главные тезисы
- На Новый год будет морозно и снежно.
- Потеплеет 2-3 января, однако морозные волны еще будут приходить.
Погода в Украине 31 декабря и 1 января — какой она будет
По ее словам, 31 декабря украинцев порадует периодический снег, на юге — мокрый снег.
Кроме того, часть страны охватит мороз: в ближайшую ночь -3-7, на востоке и северо-востоке -4-9 градусов.
Она также предупредила украинцев, что повсюду на дорогах будет гололедица.
Что касается первого дня года, то в Украине морозы задержатся не только на 1 января, но и на второе.
