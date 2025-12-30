Новый год 2026. Погода подготовила для украинцев приятный сюрприз
Новый год 2026. Погода подготовила для украинцев приятный сюрприз

Погода в Украине 31 декабря и 1 января - какой она будет
Источник:  Наталка Диденко

Украинская синоптик Наталья Диденко опубликовала прогноз погоды на 31 декабря. По ее словам, год завершится красивой зимней погодой, чем порадует всех украинцев.

  • На Новый год будет морозно и снежно.
  • Потеплеет 2-3 января, однако морозные волны еще будут приходить.

Погода в Украине 31 декабря и 1 января — какой она будет

В наших нынешних условиях похолодание, снег и сильный ветер может и не идеальная синоптическая ситуация, однако полностью в гармонии с естественным календарем.

По ее словам, 31 декабря украинцев порадует периодический снег, на юге — мокрый снег.

Кроме того, часть страны охватит мороз: в ближайшую ночь -3-7, на востоке и северо-востоке -4-9 градусов.

Днем в среду в большинстве областей ожидается -2-5 градусов. Ветер будет с северо-запада, все еще порывистый, порой сильный — осторожно между высотными домами, где располагается так называемая аэродинамическая труба, под ветвистыми деревьями под билбордами и тому подобное, — рассказала Наталья Диденко.

Она также предупредила украинцев, что повсюду на дорогах будет гололедица.

Что касается первого дня года, то в Украине морозы задержатся не только на 1 января, но и на второе.

В ночные часы -7-14 градусов, в дневные часы первый день года предполагается холодным, -4-7 градусов, а вот уже днем 2 января температура воздуха повысится.

