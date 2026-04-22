Новий субваріант COVID-19 "Цикада" вже в Україні — що важливо знати
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Новий субваріант COVID-19 "Цикада" вже в Україні — що важливо знати

COVID-19 "Цикада" виявили в Україні - перші подробиці
Джерело:  МОЗ України

Фахівці Центру громадського здоровʼя МОЗ України повідомили, що зафіксували перший випадок нового субваріанту коронавірусу лінії Омікрон під назвою “Цикада”. У відомстві нагадали, що вперше він був виявлений ще у листопаді 2024 року в Південній Африці.

Головні тези:

  • Симптоми субваріанту “Цикада” такі ж, як і за інших варіантів COVID-19.
  • Вакцинація залишається основним способом захисту для уникнення тяжкого перебігу хвороби та ускладнень.

COVID-19 "Цикада" виявили в Україні — перші подробиці

За словами фахівців, клінічні прояви хвороби, спричинені субваріантом “Цикада”, не надто сильно відрізняються від інших варіантів коронавірусу.

Попри це, людям з групи ризику все одно потрібно проконсультуватися з сімейним лікарем щодо вакцинації.

Заступник глави МОЗ та головний державний санітарний лікар Ігор Кузін наголосив, що “Цикада” не демонструє ознак того, що може спричинити нову масштабну хвилю захворюваності.

Симптоми нового субваріанту “Цикада” наступні:

  • нежить,

  • підвищена температура,

  • кашель,

  • головний біль,

  • втома,

  • втрата нюху або смаку,

  • можливе подразнення очей,

  • висипи.

Вакцинація залишається основним способом захисту для уникнення тяжкого перебігу хвороби та ускладнень. В Україні використовують омікрон-специфічну вакцину, яка адаптована для захисту від варіанту «Omicron» коронавірусу SARS-CoV-2 та його субваріантів, які циркулюють у світі.

У МОЗ нагадують, що потребу у ревакцинації визначає лікар — враховуючи затверджені рекомендації міністерства.

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Конгрес США
Конгрес США
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?