Новий субваріант COVID-19 "Цикада" вже в Україні — що важливо знати

Фахівці Центру громадського здоровʼя МОЗ України повідомили, що зафіксували перший випадок нового субваріанту коронавірусу лінії Омікрон під назвою “Цикада”. У відомстві нагадали, що вперше він був виявлений ще у листопаді 2024 року в Південній Африці.

COVID-19 "Цикада" виявили в Україні — перші подробиці

За словами фахівців, клінічні прояви хвороби, спричинені субваріантом “Цикада”, не надто сильно відрізняються від інших варіантів коронавірусу.

Попри це, людям з групи ризику все одно потрібно проконсультуватися з сімейним лікарем щодо вакцинації.

Заступник глави МОЗ та головний державний санітарний лікар Ігор Кузін наголосив, що “Цикада” не демонструє ознак того, що може спричинити нову масштабну хвилю захворюваності.

Симптоми нового субваріанту “Цикада” наступні:

нежить,

підвищена температура,

кашель,

головний біль,

втома,

втрата нюху або смаку,

можливе подразнення очей,

висипи.

Вакцинація залишається основним способом захисту для уникнення тяжкого перебігу хвороби та ускладнень. В Україні використовують омікрон-специфічну вакцину, яка адаптована для захисту від варіанту «Omicron» коронавірусу SARS-CoV-2 та його субваріантів, які циркулюють у світі.

У МОЗ нагадують, що потребу у ревакцинації визначає лікар — враховуючи затверджені рекомендації міністерства.