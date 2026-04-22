Новый субвариант COVID-19 "Цикада" уже в Украине — что важно знать

Специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины сообщили, что зафиксировали первый случай нового субварианта коронавируса линии Омикрон под названием “Цикада”. В ведомстве напомнили, что впервые он был обнаружен еще в ноябре 2024 года в Южной Африке.

COVID-19 "Цикада" обнаружили в Украине — первые подробности

По словам специалистов, клинические проявления болезни, вызванные субвариантом “Цикада”, не слишком сильно отличаются от других вариантов коронавируса.

Несмотря на это, людям из группы риска все равно нужно проконсультироваться с семейным врачом по поводу вакцинации.

Заместитель главы Минздрава и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин подчеркнул, что "Цикада" не демонстрирует признаков того, что может повлечь за собой новую масштабную волну заболеваемости.

Симптомы нового субварианта "Цикада" следующие:

насморк,

повышенная температура,

кашель,

головная боль,

усталость,

потеря обоняния или вкуса,

возможно раздражение глаз,

сыпи.

Вакцинация остается основным способом защиты во избежание тяжелого течения болезни и осложнений. В Украине используют омикрон-специфическую вакцину, адаптированную для защиты от варианта «Omicron» коронавируса SARS-CoV-2 и его циркулирующих в мире субвариантов.

В Минздраве напоминают, что потребность в ревакцинации определяет врач, учитывая утвержденные рекомендации министерства.