Новый субвариант COVID-19 "Цикада" уже в Украине — что важно знать

Специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины сообщили, что зафиксировали первый случай нового субварианта коронавируса линии Омикрон под названием “Цикада”. В ведомстве напомнили, что впервые он был обнаружен еще в ноябре 2024 года в Южной Африке.
Главные тезисы
- Симптомы субварианта "Цикада" такие же, как и при других вариантах COVID-19.
- Вакцинация остается основным способом защиты во избежание тяжелого течения болезни и осложнений.
COVID-19 "Цикада" обнаружили в Украине — первые подробности
По словам специалистов, клинические проявления болезни, вызванные субвариантом “Цикада”, не слишком сильно отличаются от других вариантов коронавируса.
Несмотря на это, людям из группы риска все равно нужно проконсультироваться с семейным врачом по поводу вакцинации.
Заместитель главы Минздрава и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин подчеркнул, что "Цикада" не демонстрирует признаков того, что может повлечь за собой новую масштабную волну заболеваемости.
Симптомы нового субварианта "Цикада" следующие:
насморк,
повышенная температура,
кашель,
головная боль,
усталость,
потеря обоняния или вкуса,
возможно раздражение глаз,
сыпи.
В Минздраве напоминают, что потребность в ревакцинации определяет врач, учитывая утвержденные рекомендации министерства.
