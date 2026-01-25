Новий тренер Челсі планує "воскресити" кар'єру Мудрика

Новий тренер "Челсі" Ліам Росеньйор офіційно підтвердив журналістам, що поки не розмовляв із дискваліфікованим нападником "Челсі" Михайлом Мудриком, однак має щодо нього певний план.
Головні тези:
- Мудрик був звинувачений у порушенні антидопінгових правил у червні 2025 року.
- Однак Росеньйор не збирається ставити хрест на кар'єрі українця.
Росеньйор вірить у повернення Мудрика
Журналісти поцікавилися у головного тренера “Челсі”, чи звʼязувався він з українським гравцем після нещодавнього гучного скандалу.
Окрім того, представники ЗМІ запитали у нього, коли може настати "правильний" момент.
Як уже згадувалося раніше, у червні 2025 року українського футболіста Михайла Мудрика звинуватили в порушенні антидопінгових правил через невдалий результат тесту на наркотики.
