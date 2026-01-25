Новий тренер Челсі планує "воскресити" кар'єру Мудрика

Ще ні. Це, безумовно, те, що я хочу зробити, але є багато речей, які я хочу зробити і не зміг зробити. Але ні, він чудовий гравець. Він пережив дуже важкий період, і коли настане відповідний момент для мене, для нього і для клубу, я обов'язково поговорю з ним, — наголосив Ліам Росеньйор.