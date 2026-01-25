Новий тренер Челсі планує "воскресити" кар'єру Мудрика
Новий тренер Челсі планує "воскресити" кар'єру Мудрика

Мудрик
Джерело:  The Standard

Новий тренер "Челсі" Ліам Росеньйор офіційно підтвердив журналістам, що поки не розмовляв із дискваліфікованим нападником "Челсі" Михайлом Мудриком, однак має щодо нього певний план.

Головні тези:

  • Мудрик був звинувачений у порушенні антидопінгових правил у червні 2025 року.
  • Однак Росеньйор не збирається ставити хрест на кар'єрі українця.

Росеньйор вірить у повернення Мудрика

Журналісти поцікавилися у головного тренера “Челсі”, чи звʼязувався він з українським гравцем після нещодавнього гучного скандалу.

Ще ні. Це, безумовно, те, що я хочу зробити, але є багато речей, які я хочу зробити і не зміг зробити. Але ні, він чудовий гравець. Він пережив дуже важкий період, і коли настане відповідний момент для мене, для нього і для клубу, я обов'язково поговорю з ним, — наголосив Ліам Росеньйор.

Окрім того, представники ЗМІ запитали у нього, коли може настати "правильний" момент.

Момент буде правильним, коли я поговорю з правлінням і спортивними директорами і коли він буде в такому місці, де я зможу позитивно вплинути на його кар'єру, — відповів Росеньйор.

Як уже згадувалося раніше, у червні 2025 року українського футболіста Михайла Мудрика звинуватили в порушенні антидопінгових правил через невдалий результат тесту на наркотики.

