Новый тренер Челси планирует "воскресить" карьеру Мудрика

Новый тренер "Челси" Лиам Росеньор официально подтвердил журналистам, что пока не разговаривал с дисквалифицированным нападающим "Челси" Михаилом Мудриком, однако имеет касательно него определенный план.
Главные тезисы
- Мудрик был обвинен в нарушении антидопинговых правил в июне 2025 года.
- Однако Росеньор не собирается ставить крест на карьере украинца.
Росеньор верит в возвращение Мудрика
Журналисты поинтересовались у главного тренера "Челси", связывался ли он с украинским игроком после недавнего громкого скандала.
Кроме того, представители СМИ спросили его, когда может наступить "правильный" момент.
Как уже упоминалось ранее, в июне 2025 года украинского футболиста Михаила Мудрика обвинили в нарушении антидопинговых правил из-за неудачного результата теста на наркотики.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-