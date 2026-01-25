Новый тренер Челси планирует "воскресить" карьеру Мудрика
Новый тренер Челси планирует "воскресить" карьеру Мудрика

Росеньор верит в возвращение Мудрика
Источник:  The Standard

Новый тренер "Челси" Лиам Росеньор официально подтвердил журналистам, что пока не разговаривал с дисквалифицированным нападающим "Челси" Михаилом Мудриком, однако имеет касательно него определенный план.

  • Мудрик был обвинен в нарушении антидопинговых правил в июне 2025 года.
  • Однако Росеньор не собирается ставить крест на карьере украинца.

Журналисты поинтересовались у главного тренера "Челси", связывался ли он с украинским игроком после недавнего громкого скандала.

Еще нет. Это, безусловно, то, что я хочу сделать, но есть много вещей, которые я хочу сделать, и не смог сделать. Но нет, он отличный игрок. Он пережил очень трудный период, и когда наступит подходящий момент для меня, для него и для клуба, я обязательно поговорю с ним, — подчеркнул Лиам Росеньор.

Кроме того, представители СМИ спросили его, когда может наступить "правильный" момент.

Момент будет правильным, когда я поговорю с правлением и спортивными директорами и когда он будет в таком месте, где я смогу положительно повлиять на его карьеру, — ответил Росеньор.

Как уже упоминалось ранее, в июне 2025 года украинского футболиста Михаила Мудрика обвинили в нарушении антидопинговых правил из-за неудачного результата теста на наркотики.

