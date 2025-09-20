Новий указ Трампа блокує залучення іноземних спеціалістів у технологічний сектор США

Президент США Дональд Трамп значно посилив правила видачі робочих віз для висококваліфікованих фахівців. Експерти вважають, що це може нашкодити американському технологічному сектору.

Трамп намагається обмежити приплив "мізків" у США

Так, 20 вересня стало відомо, що Трамп підписав указ, яким вводиться обов'язковий щорічний збір у розмірі 100 тис дол за кожну видану візу типу H-1B. Платити повинні компанії, які наймають іноземців-власників таких віз.

Нові правила набувають чинності з 21 вересня і стосуватимуться всіх нових віз типу H-1B.

Віза H-1B — це неімміграційна робоча віза, призначена для залучення до США висококваліфікованих фахівців у галузях, де відчувається їхній дефіцит. Зокрема йдеться про фахівців у сфері IT, інженерії, фінансів, медицини, науки та освіти. Американська компанія, що бажає найняти іноземця з візою H-1B, повинна виплачувати йому зарплату не нижче середньої по галузі.

Віза H-1B є ключовим механізмом залучення іноземних IT-фахівців і вчених у США. Її широко використовують компанії на кшталт Google, Microsoft, Amazon, Meta, Apple.

У своєму указі Трамп вказує на "зловживання" візовою програмою H-1B.

Компанії потрібно вирішити... чи настільки цінна ця людина, щоб за неї платити державі 100 000 доларів на рік, чи вона має поїхати додому, а вони мають найняти американця. Усі великі компанії підтримують цю ідею, — прокоментував указ міністр торгівлі США Говард Лютник. Поширити

Збір за наймання працівників з візою H-1B був і раніше, але всього близько 1500 доларів. За даними американських міграційних органів, на наступний фінансовий рік подано 359 тис заявок на цю візу, що і без нового указу Трампа стало мінімумом за останні чотири роки.

Адвокатка Таміна Вотсон, засновниця Watson Immigration Law, у коментарі BBC заявила, що указ Трампа може стати "останнім цвяхом у кришку труни" для малих бізнесів і стартапів, що залучали іноземних спеців за цією візовою програмою. Вона підкреслила, що компанії наймають іноземців саме тому, що не змогли знайти працівників серед місцевих.

Експерт з питань міграції в Littler Mendelson PC Хорхе Лопес зі свого боку висловив думку, що новий збір у розмірі 100 тис дол здатен "підірвати конкурентоспроможність США в технологічному секторі". Зокрема це може підштовхнути технологічні компанії до релокації в інші країни.