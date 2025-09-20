Новий указ Трампа блокує залучення іноземних спеціалістів у технологічний сектор США
Категорія
Світ
Дата публікації

Новий указ Трампа блокує залучення іноземних спеціалістів у технологічний сектор США

Трамп
Read in English
Джерело:  BBC

Президент США Дональд Трамп значно посилив правила видачі робочих віз для висококваліфікованих фахівців. Експерти вважають, що це може нашкодити американському технологічному сектору.

Головні тези:

  • Указ Трампа про введення обов'язкового щорічного збору у розмірі 100 тис доларів за візу H-1B може загрожувати конкурентоспроможності технологічного сектору США.
  • Нові правила залучення іноземних фахівців можуть призвести до зменшення інноваційності та розвитку технологій в Сполучених Штатах.
  • Збір у розмірі 100 тис доларів за візу H-1B може посилити тенденцію компаній до релокації в інші країни для збереження конкурентоспроможності.

Трамп намагається обмежити приплив "мізків" у США

Так, 20 вересня стало відомо, що Трамп підписав указ, яким вводиться обов'язковий щорічний збір у розмірі 100 тис дол за кожну видану візу типу H-1B. Платити повинні компанії, які наймають іноземців-власників таких віз.

Нові правила набувають чинності з 21 вересня і стосуватимуться всіх нових віз типу H-1B.

Віза H-1B — це неімміграційна робоча віза, призначена для залучення до США висококваліфікованих фахівців у галузях, де відчувається їхній дефіцит. Зокрема йдеться про фахівців у сфері IT, інженерії, фінансів, медицини, науки та освіти. Американська компанія, що бажає найняти іноземця з візою H-1B, повинна виплачувати йому зарплату не нижче середньої по галузі.

Віза H-1B є ключовим механізмом залучення іноземних IT-фахівців і вчених у США. Її широко використовують компанії на кшталт Google, Microsoft, Amazon, Meta, Apple.

У своєму указі Трамп вказує на "зловживання" візовою програмою H-1B.

Компанії потрібно вирішити... чи настільки цінна ця людина, щоб за неї платити державі 100 000 доларів на рік, чи вона має поїхати додому, а вони мають найняти американця. Усі великі компанії підтримують цю ідею, — прокоментував указ міністр торгівлі США Говард Лютник.

Збір за наймання працівників з візою H-1B був і раніше, але всього близько 1500 доларів. За даними американських міграційних органів, на наступний фінансовий рік подано 359 тис заявок на цю візу, що і без нового указу Трампа стало мінімумом за останні чотири роки.

Адвокатка Таміна Вотсон, засновниця Watson Immigration Law, у коментарі BBC заявила, що указ Трампа може стати "останнім цвяхом у кришку труни" для малих бізнесів і стартапів, що залучали іноземних спеців за цією візовою програмою. Вона підкреслила, що компанії наймають іноземців саме тому, що не змогли знайти працівників серед місцевих.

Експерт з питань міграції в Littler Mendelson PC Хорхе Лопес зі свого боку висловив думку, що новий збір у розмірі 100 тис дол здатен "підірвати конкурентоспроможність США в технологічному секторі". Зокрема це може підштовхнути технологічні компанії до релокації в інші країни.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Дуже складний процес". Зеленський відреагував на ультиматум Трампа
Зеленський озвучив своє бачення
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп планує зменшити безпекову допомогу країнам Балтії — дані інсайдерів
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Бездіяльність Трампа провокує Путіна на подальші атаки енергетики України — думка експертів
Україна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?