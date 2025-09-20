Новый указ Трампа блокирует привлечение иностранных специалистов в технологический сектор США

Президент США Дональд Трамп значительно ужесточил правила выдачи рабочих виз для высококвалифицированных специалистов. Эксперты полагают, что это может навредить американскому технологическому сектору.
Трамп пытается ограничить приток "мозгов" в США
Так, 20 сентября стало известно, что Трамп подписал указ, которым вводится обязательный ежегодный сбор в размере 100 тыс долл. за каждую выдаваемую визу типа H-1B. Платить должны компании, нанимающие иностранцев-владельцев таких виз.
Новые правила вступают в силу с 21 сентября и будут касаться всех новых виз типа H-1B.
Виза H-1B — неиммиграционная рабочая виза, предназначенная для привлечения в США высококвалифицированных специалистов в отраслях, где ощущается их дефицит. В частности, речь идет о специалистах в сфере IT, инженерии, финансов, медицины, науки и образования. Американская компания, желающая нанять иностранца с визой H-1B, должна выплачивать ему зарплату не ниже средней по отрасли.
Виза H-1B является ключевым механизмом привлечения иностранных IT-специалистов и ученых в США. Ее широко используют компании типа Google, Microsoft, Amazon, Meta, Apple.
В своем указе Трамп указывает на "злоупотребление" визовой программой H-1B.
Сбор по найму работников с визой H-1B был и раньше, но всего около 1500 долларов. По данным американских миграционных органов, на следующий финансовый год подано 359 тыс. заявок на эту визу, что и без нового указа Трампа стало минимумом за последние четыре года.
Адвокат Тамина Уотсон, основательница Watson Immigration Law, в комментарии BBC заявила, что указ Трампа может стать "последним гвоздем в крышку гроба" для малых бизнесов и стартапов, привлекавших иностранных специалистов по этой визовой программе. Она подчеркнула, что компании нанимают иностранцев именно потому, что не смогли найти работников среди местных.
Эксперт по миграции в Littler Mendelson PC Хорхе Лопес со своей стороны выразил мнение, что новый сбор в размере 100 тыс долл способен "взорвать конкурентоспособность США в технологическом секторе". В частности, это может подтолкнуть технологические компании к релокации в другие страны.
