Новый указ Трампа блокирует привлечение иностранных специалистов в технологический сектор США
Категория
Мир
Дата публикации

Новый указ Трампа блокирует привлечение иностранных специалистов в технологический сектор США

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  BBC

Президент США Дональд Трамп значительно ужесточил правила выдачи рабочих виз для высококвалифицированных специалистов. Эксперты полагают, что это может навредить американскому технологическому сектору.

Главные тезисы

  • Новый указ Трампа предусматривает ежегодный сбор в размере 100 тыс долл за визу H-1B, что может угрожать конкурентоспособности технологического сектора США.
  • Привлечение иностранных специалистов в IT, инженерию и другие сферы может пострадать, что приведет к уменьшению инновационности и развитию технологий в США.
  • Сбор в 100 тыс долл за визу H-1B может спровоцировать релокацию компаний в другие страны в поисках сохранения конкурентоспособности.

Трамп пытается ограничить приток "мозгов" в США

Так, 20 сентября стало известно, что Трамп подписал указ, которым вводится обязательный ежегодный сбор в размере 100 тыс долл. за каждую выдаваемую визу типа H-1B. Платить должны компании, нанимающие иностранцев-владельцев таких виз.

Новые правила вступают в силу с 21 сентября и будут касаться всех новых виз типа H-1B.

Виза H-1B — неиммиграционная рабочая виза, предназначенная для привлечения в США высококвалифицированных специалистов в отраслях, где ощущается их дефицит. В частности, речь идет о специалистах в сфере IT, инженерии, финансов, медицины, науки и образования. Американская компания, желающая нанять иностранца с визой H-1B, должна выплачивать ему зарплату не ниже средней по отрасли.

Виза H-1B является ключевым механизмом привлечения иностранных IT-специалистов и ученых в США. Ее широко используют компании типа Google, Microsoft, Amazon, Meta, Apple.

В своем указе Трамп указывает на "злоупотребление" визовой программой H-1B.

Компании нужно решить... столь ли ценен этот человек, чтобы за него платить государству 100 000 долларов в год, должен ли он уехать домой, а они должны нанять американца. Все крупные компании поддерживают эту идею, — прокомментировал указ министр торговли США Говард Лютник.

Сбор по найму работников с визой H-1B был и раньше, но всего около 1500 долларов. По данным американских миграционных органов, на следующий финансовый год подано 359 тыс. заявок на эту визу, что и без нового указа Трампа стало минимумом за последние четыре года.

Адвокат Тамина Уотсон, основательница Watson Immigration Law, в комментарии BBC заявила, что указ Трампа может стать "последним гвоздем в крышку гроба" для малых бизнесов и стартапов, привлекавших иностранных специалистов по этой визовой программе. Она подчеркнула, что компании нанимают иностранцев именно потому, что не смогли найти работников среди местных.

Эксперт по миграции в Littler Mendelson PC Хорхе Лопес со своей стороны выразил мнение, что новый сбор в размере 100 тыс долл способен "взорвать конкурентоспособность США в технологическом секторе". В частности, это может подтолкнуть технологические компании к релокации в другие страны.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Очень сложный процесс". Зеленский отреагировал на ультиматум Трампа
Зеленский озвучил свое видение
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп планирует уменьшить оборонную помощь странам Балтии — данные инсайдеров
Трамп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бездействие Трампа провоцирует Путина на дальнейшие атаки энергетики Украины — мнение экспертов
Украина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?