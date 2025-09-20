Трамп планирует прекратить оборонную помощь странам Балтии — данные инсайдеров

Пентагон предупредил европейских партнеров, что им нужно снизить зависимость от США.

Трамп хочет снизить оборонную помощи странам Балтии

Президент США Дональд Трамп после активных усилий по урегулированию войны в Украине и конфликту в Газе отходит от прямой дипломатии, передавая инициативу союзникам и сосредотачиваясь на внутренних вопросах. Это вызывает беспокойство в Европе, поскольку такая позиция главы Белого дома может подпитать агрессию Кремля.

Как отметило издание со ссылкой на знающего чиновника, в конце августа представители Пентагона встречались с группой европейских дипломатов и предупредили их: США планируют прекратить определенную помощь в безопасности Латвии, Литве и Эстонии — странам-членам НАТО, граничащим с Россией.

В частности, представитель Пентагона Дэвид Бейкер, по данным Reuters, заявил, что Европе нужно уменьшить зависимость от США, мол, Соединенные Штаты переключат свое внимание на другие — внутренние — приоритеты.

Отмечается, что европейские дипломаты опасались, что этот факт может поощрить большую агрессию российского диктатора Владимира Путина, и, похоже, они были правы. Издание напомнило, что уже 19 сентября российские истребители МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии, а прежде российские беспилотники атаковали Польшу.

Между тем, реакция президента США на эти инциденты довольно сдержанна, и, как отметило Reuters, она вписывается в новую тенденцию. И эта тенденция заключается в том, что если еще несколько месяцев назад Трамп пытался решить или хотя бы быть посредником в конфликтах в Украине и Газе, то в последние недели он в значительной степени отошел от дипломатии, а позволил, а иногда и призвал союзников брать инициативу на себя, предлагая лишь отдаленные обещания поддержки со стороны США.

По словам ветерана американской дипломатии, старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Аарона Дэвида Миллера, Трамп, возможно, просто понял, что эти конфликты гораздо сложнее, чем он представлял.

Он не заинтересован делать что-либо, если не видит, что затраченные усилия и политический капитал принесут ощутимую отдачу.

Относительно переговоров об окончании войны в Украине президент США еще весной публично заявлял о возможном своем выходе из них, однако он не отстранился, а некоторое американское оружие даже начало поступать в Украину в рамках программы PURL.

Впрочем, аналитики считают, что безжизненная реакция США на последние провокации России лишь подтолкнет Путина к еще более агрессивным действиям.

Дальнейшее отстранение США приведет к более провокационным шагам со стороны Путина, поскольку он будет видеть Европу слабее из-за ее разобщенности — особенно без поддержки США, — сказал старший научный сотрудник Atlantic Council Алекс Плицас.

Несколько европейских дипломатов в Вашингтоне признались изданию, что истощены тем, как часто меняется позиция Трампа по отношению к России, и отметили, что последние его заявления о недовольстве тем, что делает Путин, неубедительны.

Отказ США от помощи Европе Трамп аргументирует еще и тем, что европейские страны сами "финансируют российскую военную машину", покупая российскую нефть, хотя стремятся поскорее закончить войну в Украине. Европейские чиновники рассказали изданию, что именно это подчеркивал президент США в телефонном разговоре с европейскими партнерами 4 сентября.

Некоторые дипломаты видят ловушку в этом требовании Трампа в Европу, ведь такие меры быстро принять в бюрократических структурах ЕС сложно.