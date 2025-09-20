"Очень сложный процесс". Зеленский отреагировал на ультиматум Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что обеспечить отказ европейских стран от энергоресурсов РФ, как того требует президент США Дональд Трампа – действительно очень сложный процесс. Однако глава государства убежден, что выход есть.
Главные тезисы
- Зеленский поддерживает призыв президента США к ЕС.
- Действия Трампа могут подтолкнуть некоторые европейские государства к отказу от российских энергоресурсов.
Зеленский озвучил свое видение
Глава государства официально подтвердил, что Киев поддерживает призыв Трампа к ЕС.
Кроме того, Украина активно сотрудничает с лидерами Европы, чтобы они отказывались от энергоресурсов РФ.
По убеждению главы государства, Словакия будет близка к этому, поскольку все смотрят на США.
Более того, это может подтолкнуть команду Виктора Орбана к верному решению.
