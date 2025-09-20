"Очень сложный процесс". Зеленский отреагировал на ультиматум Трампа
Категория
Политика
Дата публикации

"Очень сложный процесс". Зеленский отреагировал на ультиматум Трампа

Зеленский озвучил свое видение
Читати українською
Источник:  Интерфакс-Украина

Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что обеспечить отказ европейских стран от энергоресурсов РФ, как того требует президент США Дональд Трампа – действительно очень сложный процесс. Однако глава государства убежден, что выход есть.

Главные тезисы

  • Зеленский поддерживает призыв президента США к ЕС.
  • Действия Трампа могут подтолкнуть некоторые европейские государства к отказу от российских энергоресурсов.

Зеленский озвучил свое видение

Глава государства официально подтвердил, что Киев поддерживает призыв Трампа к ЕС.

Кроме того, Украина активно сотрудничает с лидерами Европы, чтобы они отказывались от энергоресурсов РФ.

Но обеспечить — это очень сложный процесс. Главное — это результат. Я считаю, что наоборот — если президент Трамп будет делать свои серьезные шаги, он больше подтолкнет некоторые европейские государства, занимающиеся энергоэкономикой из РФ.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По убеждению главы государства, Словакия будет близка к этому, поскольку все смотрят на США.

Более того, это может подтолкнуть команду Виктора Орбана к верному решению.

Ну, там не только, кстати, Орбан или Венгрия. Венгрия и Словакия. Есть некоторые другие страны, которые также дают соответствующую инфраструктуру для всего этого, для "российских" энергоресурсов. Мы очень хотим, чтобы они не связывали эти процессы. Они должны идти параллельно, чтобы приблизить мир.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В России нашли мертвым известного военного преступника Тюнина
Тюнина нашли мертвым
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Российский бизнес начал "вымирать" еще быстрее
Служба внешней разведки Украины
Россия стремительно теряет свой бизнес
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Сенаторы США предлагают новые сроки предоставления Украине доходов от замороженных активов РФ
Сенат США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?