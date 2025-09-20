"Дуже складний процес". Зеленський відреагував на ультиматум Трампа
"Дуже складний процес". Зеленський відреагував на ультиматум Трампа

Джерело:  Інтерфакс-Україна

Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що забезпечити відмову європейських країн від енергоресурсів РФ, як того вимагає президент США Дональд Трампа – насправді дуже складний процес. Однак глава держави переконаний, що вихід є.

Головні тези:

  • Зеленський підтримує заклик президента США до ЄС.
  • Дії Трампа можуть підштовхнути деякі європейські держави до відмови від російських енергоресурсів.

Зеленський озвучив своє бачення

Глава держави офіційно підтвердив, що Київ підтримує заклик Трампа до ЄС.

Окрім того, Україна активно співпрацює з лідерами Європи, щоб вони відмовлялися все більше від енергоресурсів РФ.

Але забезпечити це — дуже складний процес. Головне — це результат. Я вважаю, що навпаки — якщо президент Трамп буде робити свої серйозні кроки, він більше підштовхне деякі європейські держави, які займаються енергоекономікою з РФ.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На переконання глави держави, Словаччина буде близька до цього, оскільки всі орієнтуються на Штати.

Ба більше, це може підштовхнути команду Віктора Орбана до вірного рішення.

Ну там не тільки, до речі, Орбан або Угорщина. Угорщина і Словаччина. Є деякі інші країни, які також дають інфраструктуру відповідну для всього цього, для "рускіх" енергоресурсів. Ми дуже хочемо, щоб вони не пов’язували ці процеси. Вони мають йти паралельно, щоб наблизити мир.

