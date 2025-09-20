"Дуже складний процес". Зеленський відреагував на ультиматум Трампа

Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що забезпечити відмову європейських країн від енергоресурсів РФ, як того вимагає президент США Дональд Трампа – насправді дуже складний процес. Однак глава держави переконаний, що вихід є.
Головні тези:
- Зеленський підтримує заклик президента США до ЄС.
- Дії Трампа можуть підштовхнути деякі європейські держави до відмови від російських енергоресурсів.
Зеленський озвучив своє бачення
Глава держави офіційно підтвердив, що Київ підтримує заклик Трампа до ЄС.
Окрім того, Україна активно співпрацює з лідерами Європи, щоб вони відмовлялися все більше від енергоресурсів РФ.
На переконання глави держави, Словаччина буде близька до цього, оскільки всі орієнтуються на Штати.
Ба більше, це може підштовхнути команду Віктора Орбана до вірного рішення.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-