Трамп планує припинити безпекову допомогу країнам Балтії — дані інсайдерів

Пентагон попередив європейських партнерів, що їм потрібно зменшити залежність від США.
Головні тези:
- Трамп планує припинити безпекову допомогу країнам Балтії, що може призвести до збільшення агресії Росії та збитку для Європи.
- Пентагон закликає європейських союзників зменшити залежність від США через нові пріоритети адміністрації Трампа.
- Європейські дипломати висловлюють обурення ставленням Трампа до Росії та відмовою від безпекової допомоги.
Трамп хоче зменшити безпекову допомогу країнам Балтії
Президент США Дональд Трамп після активних зусиль щодо врегулювання війни в Україні та конфлікту в Газі відходить від прямої дипломатії, передаючи ініціативу союзникам і зосереджуючись на внутрішніх питаннях. Це викликає занепокоєння у Європі, оскільки така позиція очільника Білого дому може підживити агресію Кремля.
Зокрема представник Пентагону Девід Бейкер, за даними Reuters, заявив, що Європі потрібно зменшити залежність від США, мовляв, Сполучені Штати перемикнуть свою увагу на інші — внутрішні — пріоритети.
Зазначається, що європейські дипломати побоювалися, що цей факт може заохотити до більшої агресії російського диктатора Володимира Путіна, і, схоже, вони були праві. Видання нагадало, що вже 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії, а перед тим російські безпілотники атакували Польщу.
Тим часом реакція президента США на ці інциденти доволі стримана, і, як зауважило Reuters, вона вписується в нову тенденцію. І ця тенденція полягає в тому, що якщо ще кілька місяців тому Трамп намагався вирішити або хоча би бути посередником у конфліктах в Україні та Газі, то в останні тижні він значною мірою відійшов від дипломатії, а натомість дозволив, а подекуди й закликав союзників брати ініціативу на себе, пропонуючи лише віддалені обіцянки підтримки з боку США.
За словами ветерана американської дипломатії, старшого наукового співробітника Фонду Карнегі Аарона Девіда Міллера, Трамп, можливо, просто зрозумів, що ці конфлікти набагато складніші, ніж він уявляв.
Щодо переговорів про закінчення війни в Україні, то президент США ще навесні публічно заявляв про можливий свій вихід із них, проте він не відсторонився, а деяка американська зброя навіть почала надходити в Україну в рамках програми PURL.
Утім, аналітики вважають, що млява реакція США на останні провокації Росії лише підштовхне Путіна до ще агресивніших дій.
Подальше відсторонення США призведе до більш провокаційних кроків з боку Путіна, оскільки він бачитиме Європу слабшою через її роз’єднаність — особливо без підтримки США, — сказав старший науковий співробітник Atlantic Council Алекс Пліцас.
Кілька європейських дипломатів у Вашингтоні зізналися виданню, що виснажені тим, як часто змінюється позиція Трампа щодо Росії, і зазначили, що останні його заяви про невдоволення тим, що робить Путін, непереконливі.
Деякі дипломати бачать пастку у цій вимозі Трампа до Європи, адже такі заходи швидко ухвалити в бюрократичних структурах ЄС важко.
