Бездействие Трампа провоцирует Путина на дальнейшие атаки энергетики Украины — мнение экспертов

Сдержанность США подбадривает Кремль вести изнурительную войну, направленную на то, чтобы заставить Украину пойти на уступки.
Главные тезисы
- Бездействие Трампа способствует усилению атак Путина на Украину, обостряя ситуацию в регионе.
- Путин использует военную эскалацию как средство давления на Украину и стремится диктовать свои условия переговоров.
- Трамп выразил намерения ввести более жесткие санкции против России, однако обращается к европейским союзникам за поддержкой.
Путин усилит атаки Украины на фоне бездействия Трампа
Нелегитимный президент России Владимир Путин понял, что военная эскалация является лучшим способом заставить Украину пойти на переговоры на его условиях, а президент США Дональд Трамп вряд ли сделает что-нибудь серьезное, чтобы укрепить оборону Киева.
По их словам, переговоры между Путиным и Трампом на Аляске убедили президента РФ, что американский лидер не заинтересован во вмешательстве в войну.
В ответ на ужесточение агрессии России Трамп на этой неделе выразил свое разочарование подходом Путина и выдвинул идею введения более жестких санкций против Москвы и ее союзников, чтобы избавить Россию от доходов от нефти. Но в то же время он настаивает, чтобы европейские союзники Киева приняли жесткие меры, прежде чем США сделают свой шаг.
В частности, Трамп призвал страны "Большой семерки" ввести пошлины на Китай и Индию, как наказание за покупку российского газа, пока чиновники обсуждают дополнительные меры против Кремля. Кроме того, ЕС обсуждает очередной пакет санкций и планирует поскорее отказаться от российского СПГ.
Как пишет Bloomberg, недавняя тактика РФ показывает, насколько признаки воздержания со стороны США подбадривают Кремль вести изнурительную войну, направленную на то, чтобы заставить Украину пойти на уступки.
Известно, что на Аляске российский диктатор предложил прекратить боевые действия и заморозить линию столкновения на юге Украины, если Киев согласится отдать незахваченные территории в двух восточных областях. Ранее он хотел, чтобы Украина ограничила количество своих вооруженных сил и отказалась от вступления в НАТО.
Украина отклонила такие условия, поэтому приближенные к Кремлю люди говорят, что это оправдывает его нынешнюю эскалацию.
В Bloomberg отметили, что к началу саммита на Аляске количество российских атак по Украине уменьшилось, однако после него сразу возросло.
По словам источников, российский президент будет продолжать любой диалог с США, однако и дальше будет делать то, что считает в своих интересах.
Путин стремится добиться каких-то заметных побед до зимы, но пока он терпит неудачи на поле боя. Поэтому он прибегает к ядерному шантажу и психологическому давлению, в частности массовым бомбардировкам, — отметил старший научный сотрудник Центра новых евразийских стратегий Николай Петров.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-