Бездіяльність Трампа провокує Путіна на подальші атаки енергетики України — думка експертів

Стриманість США підбадьорює Кремль вести виснажливу війну, яка спрямована на те, аби змусити Україну піти на поступки.
Головні тези:
- Стриманість США підбадьорює Кремль вести виснажливу війну, яка спрямована на те, аби змусити Україну піти на поступки.
- Путін посилить атаки України на тлі бездіяльності Трампа, використовуючи військову ескалацію для переговорів на своїх умовах.
Путін посилить атаки України на тлі бездіяльності Трампа
Нелегітимний президент Росії Володимир Путін зрозумів, що військова ескалація є найкращим способом змусити Україну піти на переговори на його умовах, а президент США Дональд Трамп навряд чи зробить щось серйозне, аби зміцнити оборону Києва.
За їхніми словами, перемовини між Путіним і Трампом на Алясці переконали президента РФ, що американський лідер не зацікавлений у втручанні у війну.
У відповідь на посилення агресії Росії Трамп цього тижня висловив своє розчарування підходом Путіна і висунув ідею введення більш жорстких санкцій проти Москви та її союзників, щоб позбавити Росію доходів від нафти. Але водночас він наполягає, щоб європейські союзники Києва вжили жорстких заходів, перш ніж США зроблять свій крок.
Зокрема Трамп закликав країни "Великої сімки" ввести мита на Китай та Індію, як покарання за купівлю російського газу, поки посадовці обговорюють додаткові заходи проти Кремля. Крім того, ЄС обговорює черговий пакет санкцій та планує якомога швидше відмовитися від російського СПГ.
Як пише Bloomberg, нещодавня тактика РФ показує, наскільки ознаки стриманості з боку США підбадьорюють Кремль вести виснажливу війну, яка спрямована на те, аби змусити Україну піти на поступки.
Відомо, що на Алясці російський диктатор запропонував припинити бойові дії та заморозити лінію зіткнення на півдні України, якщо Київ погодиться віддати не захоплені території у двох східних областях. Раніше він хотів, аби Україна обмежила кількість своїх збройних сил та відмовилася від вступу в НАТО.
Україна відхилила такі умови, тому люди, які наближені до Кремля, кажуть, що це виправдовує його теперішню ескалацію.
У Bloomberg відзначили, що до початку саміту на Алясці кількість російських атак по Україні зменшилася, однак після нього одразу зросла.
За словами джерел, російський президент буде продовжувати будь-який діалог із США, однак і надалі буде робити те, що вважає у своїх інтересах.
Путін прагне домогтися якихось помітних перемог до зими, але поки що він зазнає невдач на полі бою. Тому він вдається до ядерного шантажу та психологічного тиску, зокрема масових бомбардувань, — наголосив старший науковий співробітник Центру нових євразійських стратегій Микола Петров.
