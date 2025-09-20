Бездіяльність Трампа провокує Путіна на подальші атаки енергетики України — думка експертів

Стриманість США підбадьорює Кремль вести виснажливу війну, яка спрямована на те, аби змусити Україну піти на поступки.

Путін посилить атаки України на тлі бездіяльності Трампа

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін зрозумів, що військова ескалація є найкращим способом змусити Україну піти на переговори на його умовах, а президент США Дональд Трамп навряд чи зробить щось серйозне, аби зміцнити оборону Києва.

Як заявили джерела видання, Путін і далі буде продовжувати завдавати ударів по енергетичній та іншій інфраструктурі України. Поширити

За їхніми словами, перемовини між Путіним і Трампом на Алясці переконали президента РФ, що американський лідер не зацікавлений у втручанні у війну.

У відповідь на посилення агресії Росії Трамп цього тижня висловив своє розчарування підходом Путіна і висунув ідею введення більш жорстких санкцій проти Москви та її союзників, щоб позбавити Росію доходів від нафти. Але водночас він наполягає, щоб європейські союзники Києва вжили жорстких заходів, перш ніж США зроблять свій крок.

Зокрема Трамп закликав країни "Великої сімки" ввести мита на Китай та Індію, як покарання за купівлю російського газу, поки посадовці обговорюють додаткові заходи проти Кремля. Крім того, ЄС обговорює черговий пакет санкцій та планує якомога швидше відмовитися від російського СПГ.

Як пише Bloomberg, нещодавня тактика РФ показує, наскільки ознаки стриманості з боку США підбадьорюють Кремль вести виснажливу війну, яка спрямована на те, аби змусити Україну піти на поступки.

Для Путіна важливо показати Трампу та європейцям, що він все ще може дозволити собі ескалацію ситуації. Путін намагається посилити свій вплив на наступний раунд переговорів щодо України, коли б він не відбувся, — пояснила аналітик з питань Росії з лондонської консалтингової компанії Gatehouse Advisory Partners Віта Співак. Поширити

Відомо, що на Алясці російський диктатор запропонував припинити бойові дії та заморозити лінію зіткнення на півдні України, якщо Київ погодиться віддати не захоплені території у двох східних областях. Раніше він хотів, аби Україна обмежила кількість своїх збройних сил та відмовилася від вступу в НАТО.

Україна відхилила такі умови, тому люди, які наближені до Кремля, кажуть, що це виправдовує його теперішню ескалацію.

У Bloomberg відзначили, що до початку саміту на Алясці кількість російських атак по Україні зменшилася, однак після нього одразу зросла.

За даними видання, за місяць після перемовин чисельність ударів БпЛА та ракет збільшилася близько на 46%. Вже станом на вересень цього року РФ випустила 3500 дронів різних типів, майже 190 ракет та понад 2500 бомб, повідомляв президент України Володимир Зеленський 16 вересня. Поширити

За словами джерел, російський президент буде продовжувати будь-який діалог із США, однак і надалі буде робити те, що вважає у своїх інтересах.