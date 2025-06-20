Новий винахід вчених може запобігти початку Третьої світової
Категорія
Технології
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Новий винахід вчених може запобігти початку Третьої світової

Що відомо про нову модель ШІ
Джерело:  Interesting Engineering

Останні події на світовій арені вказують на те, що ймовірність початку Третьої світової війни вкрай висока. Іноземні вчені вирішили створити нову модель штучного інтелекту, яка може запобігти катастрофічному сценарію для людства.

Головні тези:

  • ШІ створює цифрових двійників світових лідерів для аналізу їхньої поведінки та реакцій на різні сценарії.
  • Експерти попереджають про можливі наслідки рішень, які базуватимуться на прогнозах штучного інтелекту.

Що відомо про нову модель ШІ

Унікальний винахід створив колишній професор Гарвардського університету Арвід Белл. Він символічно називає його "технологією миру".

Що важливо розуміти, йдеться про інструмент на базі штучного інтелекту, який може запобігти війнам, зокрема й Третій світовій.

Такий новий революційний інструмент отримав назваву "Північна зірка" та був створений у співпраці з Ференцом Дальнокі-Верессом, фізиком і лауреатом Нобелівської премії.

"Північна зірка" створює цифрових двійників світових лідерів та моделює їхню поведінку, аби визначити наслідки їхньої взаємодії. Модель перевіряє реакції політиків в різних сценаріях, наприклад, реакції на економічні санкції чи військові дії.

Белла та його команда хизуються тим, що його модель із 60% ймовірністю передбачила ескалацію з боку Путіна у разі запровадження західними країнами безпольотної зони в Україні.

Попри це, експерти Interesting Engineering вважають, що "Полярна зірка" не може передбачити абсолютно все:

Зацікавлені сторони можуть надмірно покладатися на ці прогнози штучного інтелекту та приймати необачні рішення, що може призвести до ще більших наслідків.

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