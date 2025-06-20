Новий винахід вчених може запобігти початку Третьої світової

Останні події на світовій арені вказують на те, що ймовірність початку Третьої світової війни вкрай висока. Іноземні вчені вирішили створити нову модель штучного інтелекту, яка може запобігти катастрофічному сценарію для людства.
Головні тези:
- ШІ створює цифрових двійників світових лідерів для аналізу їхньої поведінки та реакцій на різні сценарії.
- Експерти попереджають про можливі наслідки рішень, які базуватимуться на прогнозах штучного інтелекту.
Що відомо про нову модель ШІ
Унікальний винахід створив колишній професор Гарвардського університету Арвід Белл. Він символічно називає його "технологією миру".
Що важливо розуміти, йдеться про інструмент на базі штучного інтелекту, який може запобігти війнам, зокрема й Третій світовій.
Такий новий революційний інструмент отримав назваву "Північна зірка" та був створений у співпраці з Ференцом Дальнокі-Верессом, фізиком і лауреатом Нобелівської премії.
Белла та його команда хизуються тим, що його модель із 60% ймовірністю передбачила ескалацію з боку Путіна у разі запровадження західними країнами безпольотної зони в Україні.
Попри це, експерти Interesting Engineering вважають, що "Полярна зірка" не може передбачити абсолютно все:
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