Новий винахід вчених може запобігти початку Третьої світової

Останні події на світовій арені вказують на те, що ймовірність початку Третьої світової війни вкрай висока. Іноземні вчені вирішили створити нову модель штучного інтелекту, яка може запобігти катастрофічному сценарію для людства.

Що відомо про нову модель ШІ

Унікальний винахід створив колишній професор Гарвардського університету Арвід Белл. Він символічно називає його "технологією миру".

Що важливо розуміти, йдеться про інструмент на базі штучного інтелекту, який може запобігти війнам, зокрема й Третій світовій.

Такий новий революційний інструмент отримав назваву "Північна зірка" та був створений у співпраці з Ференцом Дальнокі-Верессом, фізиком і лауреатом Нобелівської премії.

"Північна зірка" створює цифрових двійників світових лідерів та моделює їхню поведінку, аби визначити наслідки їхньої взаємодії. Модель перевіряє реакції політиків в різних сценаріях, наприклад, реакції на економічні санкції чи військові дії. Поширити

Белла та його команда хизуються тим, що його модель із 60% ймовірністю передбачила ескалацію з боку Путіна у разі запровадження західними країнами безпольотної зони в Україні.

Попри це, експерти Interesting Engineering вважають, що "Полярна зірка" не може передбачити абсолютно все: