Новое изобретение ученых может предотвратить Третью мировую
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Технологии
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Новое изобретение ученых может предотвратить Третью мировую

Что известно о новой модели ИИ
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Источник:  Interesting Engineering

Последние события на мировой арене указывают на то, что вероятность начала Третьей мировой войны очень высока. Иностранные ученые решили создать новую модель искусственного интеллекта, которая может предотвратить катастрофический сценарий для человечества.

Главные тезисы

  • ИИ создает цифровых двойников мировых лидеров для анализа их поведения и реакций на разные сценарии.
  • Эксперты предупреждают о возможных последствиях решений, основанных на прогнозах искусственного интеллекта.

Что известно о новой модели ИИ

Уникальное изобретение создал бывший профессор Гарвардского университета Арвид Белл. Он символически называет его "технологией мира".

Что важно понимать, речь идет об инструменте на базе искусственного интеллекта, который может предотвратить войны, в том числе и Третью мировую.

Такой новый революционный инструмент получил название "Северная звезда" и был создан в сотрудничестве с Ференцем Дальноки-Верессом, физиком и лауреатом Нобелевской премии.

"Северная звезда" создает цифровых двойников мировых лидеров и моделирует их поведение для определения последствий их взаимодействия. Модель проверяет реакции политиков в разных сценариях, например, реакции на экономические санкции или военные действия.

Белла и его команда кичатся тем, что его модель с 60% вероятностью предусмотрела эскалацию со стороны Путина в случае введения западными странами бесполетной зоны в Украине.

Несмотря на это, эксперты Interesting Engineering считают, что "Полярная звезда" не может спрогнозировать абсолютно все:

Заинтересованные стороны могут чрезмерно полагаться на эти прогнозы искусственного интеллекта и принимать опрометчивые решения, что может привести к еще большим последствиям.

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