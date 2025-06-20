Новое изобретение ученых может предотвратить Третью мировую

Последние события на мировой арене указывают на то, что вероятность начала Третьей мировой войны очень высока. Иностранные ученые решили создать новую модель искусственного интеллекта, которая может предотвратить катастрофический сценарий для человечества.

Что известно о новой модели ИИ

Уникальное изобретение создал бывший профессор Гарвардского университета Арвид Белл. Он символически называет его "технологией мира".

Что важно понимать, речь идет об инструменте на базе искусственного интеллекта, который может предотвратить войны, в том числе и Третью мировую.

Такой новый революционный инструмент получил название "Северная звезда" и был создан в сотрудничестве с Ференцем Дальноки-Верессом, физиком и лауреатом Нобелевской премии.

"Северная звезда" создает цифровых двойников мировых лидеров и моделирует их поведение для определения последствий их взаимодействия. Модель проверяет реакции политиков в разных сценариях, например, реакции на экономические санкции или военные действия. Поделиться

Белла и его команда кичатся тем, что его модель с 60% вероятностью предусмотрела эскалацию со стороны Путина в случае введения западными странами бесполетной зоны в Украине.

Несмотря на это, эксперты Interesting Engineering считают, что "Полярная звезда" не может спрогнозировать абсолютно все: