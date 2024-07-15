Новим речником МЗС України став Георгій Тихий. Що про нього відомо

Новим речником Міністерства закордонних справ став Георгій Тихий. На цій посаді він замінив Олега Ніколенка.

Новим речником МЗС став Георгій Тихий

Про це стало відомо з пресрелізу, який опубліковано на сайті українського зовнішньополітичного відомства.

Зазначається, що Тихого призначено речником МЗС у липні цього року. Точна дата не вказується.

У своєму дописі в соцмережі X новопризначений прессекретар заявив, що для нього "велика честь служити у МЗС".

I am honored to serve as the @MFA_Ukraine spokesperson and a member of @DmytroKuleba's wartime diplomacy team, working to counter Russian aggression and advance Ukraine's interests. Our press service is committed to providing timely updates and assisting the media. Stay tuned 🇺🇦 — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) July 15, 2024

Наша пресслужба прагне своєчасно повідомляти інформацію та допомагати ЗМІ. Залишайтеся на зв'язку, — додав Тихий. Поширити

До 8 березня 2024 року посаду речника українського МЗС обіймав Олег Ніколенко, якого вже 11 числа призначили генеральним консулом України у Торонто в Канаді.

Що відомо про Георгія Тихого

Георгій Тихий з березня 2020 року, він був радником із комунікацій міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. До цього, з 2019-го працював прессекретарем віце-прем’єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Відомо, що Тихий народився та навчався у Києві. У 2010 році здобув ступінь бакалавра з соціальних наук у «Києво-Могилянській академії», а в 2012-му отримав магістра за спеціальністю «Політологія». З 2012 до 2015 року перебував на аспірантурі НаУКМА.

У медіа Тихий розпочав працювати з 2008 року. Спершу — редактором і репортером на програмах Савіка Шустера — до 2013 року. Потім, з 2014 до 2018 року був продюсером першого телеканалу Німеччини ARD в Україні. У 2014 році він висвітлював для німецького телебачення події Революції гідності та початку російського вторгнення на сході України.

У серпні 2014 року разом із колегою Іваном Любиш-Кірдеєм потрапив до оточення в Іловайську, де зняв документальний фільм про українських героїв-добровольців в оточеному місті.

У 2018 році Тихий заснував корпункт «Укрінформу» в Нью-Йорку, США, і до 2019 року працював кореспондентом «Укрінформ».