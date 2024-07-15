Новим речником МЗС України став Георгій Тихий. Що про нього відомо

Новим речником Міністерства закордонних справ став Георгій Тихий. На цій посаді він замінив Олега Ніколенка.
Головні тези:
- Георгій Тихий став новим речником Міністерства закордонних справ України, призначений у липні цього року на цю посаду.
- Він має багатий досвід у сфері міжнародних відносин та комунікацій, раніше працював радником із комунікацій міністра закордонних справ України.
- У своїй професійній кар'єрі Георгій Тихий працював як редактор, репортер та продюсер для різних телевізійних та медійних компаній, активно висвітлюючи події в Україні для іноземних аудиторій.
Новим речником МЗС став Георгій Тихий
Про це стало відомо з пресрелізу, який опубліковано на сайті українського зовнішньополітичного відомства.
Зазначається, що Тихого призначено речником МЗС у липні цього року. Точна дата не вказується.
У своєму дописі в соцмережі X новопризначений прессекретар заявив, що для нього "велика честь служити у МЗС".
До 8 березня 2024 року посаду речника українського МЗС обіймав Олег Ніколенко, якого вже 11 числа призначили генеральним консулом України у Торонто в Канаді.
Що відомо про Георгія Тихого
Георгій Тихий з березня 2020 року, він був радником із комунікацій міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. До цього, з 2019-го працював прессекретарем віце-прем’єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції.
Відомо, що Тихий народився та навчався у Києві. У 2010 році здобув ступінь бакалавра з соціальних наук у «Києво-Могилянській академії», а в 2012-му отримав магістра за спеціальністю «Політологія». З 2012 до 2015 року перебував на аспірантурі НаУКМА.
У медіа Тихий розпочав працювати з 2008 року. Спершу — редактором і репортером на програмах Савіка Шустера — до 2013 року. Потім, з 2014 до 2018 року був продюсером першого телеканалу Німеччини ARD в Україні. У 2014 році він висвітлював для німецького телебачення події Революції гідності та початку російського вторгнення на сході України.
У серпні 2014 року разом із колегою Іваном Любиш-Кірдеєм потрапив до оточення в Іловайську, де зняв документальний фільм про українських героїв-добровольців в оточеному місті.
У 2018 році Тихий заснував корпункт «Укрінформу» в Нью-Йорку, США, і до 2019 року працював кореспондентом «Укрінформ».
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