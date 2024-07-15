Новым спикером МИД Украины стал Георгий Тихий. Что о нем известно

Новым спикером Министерства иностранных дел стал Георгий Тихий. В этой должности он заменил Олега Николенко.
Главные тезисы
- Георгий Тихий назначен новым спикером Министерства иностранных дел Украины, сменяя Олега Николенко.
- С 2019 года Тихий работал пресс-секретарем вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции.
- В 2018 году Георгий Тихий основал корпункт «Укринформа» в Нью-Йорке, где работал как корреспондент до 2019 года.
Новым спикером МИД стал Георгий Тихий
Об этом стало известно из прессрелиза, опубликованного на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что Тихий назначен спикером МИД в июле этого года. Точная дата не указывается.
В своем сообщении в соцсети X новоназначенный пресс-секретарь заявил, что для него "большая честь служить в МИД".
До 8 марта 2024 года должность спикера украинского МИД занимал Олег Николенко, которого уже 11 числа назначили генеральным консулом Украины в Торонто в Канаде.
Что известно о Георгии Тихом
Георгий Тихий с марта 2020 года он был советником по коммуникациям министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. До этого, с 2019-го работал пресс-секретарем вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции.
Известно, что Тихий родился и учился в Киеве. В 2010 году получил степень бакалавра по социальным наукам в «Киево-Могилянской академии», а в 2012-м получил магистра по специальности «Политология». С 2012 по 2015 год находился на аспирантуре НаУКМА.
В медиа Тихий начал работу с 2008 года. Сначала редактором и репортером на программах Савика Шустера до 2013 года. Затем, с 2014 по 2018 год был продюсером первого телеканала Германии ARD в Украине. В 2014 году он освещал для немецкого телевидения события революции достоинства и начала российского вторжения на востоке Украины.
В августе 2014 года вместе с коллегой Иваном Любыш-Кирдеем попал в окружение в Иловайске, где снял документальный фильм об украинских героях-добровольцах в окруженном городе.
В 2018 году Тихий основал корпункт «Укринформа» в Нью-Йорке, США и до 2019 года работал корреспондентом «Укринформ».
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