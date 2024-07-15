Новым спикером МИД Украины стал Георгий Тихий. Что о нем известно

Новым спикером Министерства иностранных дел стал Георгий Тихий. В этой должности он заменил Олега Николенко.

Новым спикером МИД стал Георгий Тихий

Об этом стало известно из прессрелиза, опубликованного на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Тихий назначен спикером МИД в июле этого года. Точная дата не указывается.

В своем сообщении в соцсети X новоназначенный пресс-секретарь заявил, что для него "большая честь служить в МИД".

I am honored to serve as the @MFA_Ukraine spokesperson and a member of @DmytroKuleba's wartime diplomacy team, working to counter Russian aggression and advance Ukraine's interests. Our press service is committed to providing timely updates and assisting the media. Stay tuned 🇺🇦 — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) July 15, 2024

Наша пресс-служба стремится своевременно сообщать информацию и помогать СМИ. Оставайтесь на связи, — добавил Тихий. Поделиться

До 8 марта 2024 года должность спикера украинского МИД занимал Олег Николенко, которого уже 11 числа назначили генеральным консулом Украины в Торонто в Канаде.

Что известно о Георгии Тихом

Георгий Тихий с марта 2020 года он был советником по коммуникациям министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. До этого, с 2019-го работал пресс-секретарем вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции.

Известно, что Тихий родился и учился в Киеве. В 2010 году получил степень бакалавра по социальным наукам в «Киево-Могилянской академии», а в 2012-м получил магистра по специальности «Политология». С 2012 по 2015 год находился на аспирантуре НаУКМА.

В медиа Тихий начал работу с 2008 года. Сначала редактором и репортером на программах Савика Шустера до 2013 года. Затем, с 2014 по 2018 год был продюсером первого телеканала Германии ARD в Украине. В 2014 году он освещал для немецкого телевидения события революции достоинства и начала российского вторжения на востоке Украины.

В августе 2014 года вместе с коллегой Иваном Любыш-Кирдеем попал в окружение в Иловайске, где снял документальный фильм об украинских героях-добровольцах в окруженном городе.

В 2018 году Тихий основал корпункт «Укринформа» в Нью-Йорке, США и до 2019 года работал корреспондентом «Укринформ».