Новопризначений командувач Сил ТрО Плахута брав участь у спробах зачистки Євромайдану

11 лютого президент Володимир Зеленський призначив новим командувачем Сил територіальної оборони Ігоря Плахуту. Журналісти з'ясували, що він 10 років тому брав участь у спробах зачистки Майдану.
Діяльність Ігоря Плахути під час Євромайдану
Як повідомляє Центр протидії корупції і ще низка ЗМІ, Плахута у 2013 році був начальником управління Південного командування Внутрішніх військ МВС.
10 грудня 2013 року Плахута у коментарі журналістам Hromadske зазначав, що під час зачистки урядового кварталу від барикад і блокпостів "постраждали двоє беркутівців".
«Українська правда» писала, що Плахута казав, що «люди в чорному, які розбирали барикади, це були комунальники».
21 січня 2014 року Плахуту згадували як посадовця МВС, який вийшов до мітингувальників для перемовин.
18 лютого 2014 року генерал-майор Плахута запевняв журналістів, що штурму Майдану не буде, і що у загостренні винні "радикали". Того ж дня унаслідок протистоянь між силовиками та протестувальниками загинули понад 20 людей.
Як відомо, у 2005–2008 роках Плахута служив командиром Окремої президентської бригади.
У 2009 році був командиром 169-го навчального центру. Згодом – начальником управління Південного територіального командування Внутрішніх військ МВС. Пізніше служив заступником командира ОСУВ "Хортиця".
Нові командувачі ЗСУ
11 лютого президент України підписав укази про призначення низки нових командувачів ЗСУ:
Новий очільник Сухопутних військ — Олександр Павлюк (замість Олександра Сирського);
Новий командувач Об'єднаних сил — Юрій Содоля (замість Сергія Наєва);
Новий командувач Десантно-штурмових військ — Ігор Скибюк (замість Максима Миргородського);
Новий командувач Сил ТРО — Ігор Плахута (замість Анатолія Баргилевича)
Нагадаємо, що 8 лютого Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ і призначив генерал-полковника Олександра Сирського, який раніше очолював Сухопутні війська.
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