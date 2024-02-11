Новоназначенный командующий Сил ТрО Плахута принимал участие в попытках зачистки Евромайдана
Категория
Украина
Дата публикации

Новоназначенный командующий Сил ТрО Плахута принимал участие в попытках зачистки Евромайдана

Игорь Плахута
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Источник:  Центр противодействия коррупции

11 февраля президент Владимир Зеленский назначил новым командующим Сил территориальной обороны Игоря Плахуту. Журналисты выяснили, что он 10 лет назад принимал участие в попытках зачистки Майдана.

Деятельность Игоря Плахуты во время Евромайдана

Как сообщает Центр противодействия коррупции и еще ряд СМИ, Плахута в 2013 году являлся начальником управления Южного командования Внутренних войск МВД.

10 декабря 2013 года Плахута в комментарии журналистам Hromadske отмечал, что во время зачистки правительственного квартала от баррикад и блокпостов "пострадали двое беркутовцев".

«Украинская правда» писала, что Плахута говорил, что «люди в черном, которые разбирали баррикады, это были коммунальщики».

21 января 2014 года Плахуту упоминали как чиновника МВД, который вышел к митингующим для переговоров.

18 февраля 2014 года генерал-майор Плахута уверял журналистов, что штурма Майдана не будет, и что в обострении виноваты "радикалы". В тот же день в результате противостояний между силовиками и протестующими погибли более 20 человек.

Как известно, в 2005-2008 годах Плахута служил командиром Отдельной президентской бригады.

В 2009 году был командиром 169 учебного центра. Впоследствии — начальником управления Южного территориального командования Внутренних войск МВД. Позже служил заместителем командира ОСУО "Хортица".

Новые командующие ВСУ

11 февраля президент Украины подписал указы о назначении ряда новых командующих ВСУ:

  • Новый глава Сухопутных войск — Александр Павлюк (вместо Александра Сырского);

  • Новый командующий Объединенными силами — Юрий Содоля (вместо Сергея Наева);

  • Новый командующий Десантно-штурмовыми войсками — Игорь Скибюк (вместо Максима Миргородского);

  • Новый командующий Сил ТРО — Игорь Плахута (вместо Анатолия Баргилевича)

Напомним, что 8 февраля Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ и назначил генерал-полковника Александра Сырского, ранее возглавлявшего Сухопутные войска.

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